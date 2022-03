Vadítóan szexi fotózáson vett részt Singh Viki. Az énekesnőt az utóbbi években rengeteg támadás érte a hízása-fogyása miatt, de mára már elfogadta és megszerette saját magát. Már nem akar senkinek sem megfelelni – írja a Ripost.

Erről nemrégiben a Metropolnak mesélt:

„Akadt az életemben egy meglehetősen hosszú időszak, amikor sokat sírtam a negatív, bántó hozzászólások miatt. Pedig olyan emberek írtak nekem – általában valótlanságokat –, akikkel nem is ismertük egymást, így logikusan nem kellett volna foglalkoznom a véleményükkel. Én azonban nem tudtam felülemelkedni rajtuk, valószínűleg azért, mert gyerekkoromban, az iskolában is sokszor kiközösítettek, ez pedig nyomot hagyott a lelkemben. Az évek során rájöttem, hogy rengetegszer hagytam magam bántani vagy kihasználni idegenek által, a korábbi párkapcsolataimban, de még szakmailag is" – mondta Singh Viki.

Viki most már boldogabb, mint valaha, amit mi sem bizonyít jobban, mint az Instagramra feltöltött legújabb videója, melyen egy apró ruhában mutatja meg szexi idomait.