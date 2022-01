Tavaly novemberben 12 évnyi együtt élés és 5 hónapnyi házasság után véget ért a táncos álompár, Stana Alexandra és Köcse György kapcsolata. Azóta Alexandráról kiderült, hogy Meggyes Dávid oldalán keresi a boldogságot, volt párja pedig időközben szintén új partner után nézett - írja az Origo.

„Jött egy külföldi munkalehetőség, amire közösen kértek fel minket. Gyuri sem szeretett volna elválni, de ő menni szeretett volna. Úgy vélte, hogy én követem, ha szeretem, én viszont azzal a feltétellel mentem férjhez, hogy már nem kerekedünk fel többet"

- mondta Alexandra.

A férfi tehát útnak indult a munkára - immár egy új nő, Szőke Zsuzsanna oldalán.

A profi táncos új partnere is szerepelt már a TV2 táncos show-műsorában, a Dancing with the Stars második évadában Szőke Zsuzsanna Kinizsi Ottó párjaként varázsolta el szépségével és tánctudásával a közönséget.

Köcse György és Szőke Zsuzsanna ugyanazon a napon posztoltak a frankfurti reptérről, ugyanolyan bőröndökkel. A férfi képe alá egykori Dancing with the Stars-os partnernője, Pásztor Anna is kommentelt, hogy jó utat kívánjon, azonban választ már Zsuzsi küldött a hozzászólásra.

A Borsnak Stana Alexandra megerősítette, hogy férje a volt koszorúslányával repült külföldre. A táncosnő csak annyit mondott: nem szeretne sárdobálásba kezdeni, nem kíván nyilatkozni a találgatásokról.

Borítókép: Instagram