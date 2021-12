Frissítés: Erikát csütörtök este megtalálták.

Jó hírünk van, az eltűnt Hódmezővásárhelyi édesanya Rácz Erika megvan, életben van, egyelőre többet nem közölhetünk, türelmüket kérjük – írta Facebook-oldalán Mariann a delmagyar.hu cikke szerint.

Még hétfőn tűnt el

A hódmezővásárhelyi Rácz Erika még hétfő hajnalban ült autóba, hogy hátrahagyott családja számára egy máig ismeretlen helyre induljon, már ha az általa tarthatatlannak vélt élete elől menekülni látszó asszonynak volt konkrét célja egyáltalán – a helyi rendőrök most az állampolgárok segítségét kérik a 41 éves nő megtalálásában.

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint Erika 2021. november 29-én

a hajnali órákban távozott lakhelyéről és azóta sem adott magáról életjelet.

Mint azt legidősebb testvérétől, Pászti-Rácz Andreától a Bors megtudta, a kényszerbetegséggel (OCD) küzdő asszony viselkedésén egyáltalán nem figyelhetők meg a mentális zavarból adódó jelek, vagyis magatartása nem árulkodó.

Aggódó testvérek

Rácz Erika 160 centiméter magas, 62 kilogramm, haja szőke, vállig érő, szeme színe kékeszöld.

Eltűnésekor fekete színű bőrhatású nadrágot és szürke-fehér színű kockás inget viselt, továbbá egy NTD-951 forgalmi rendszámú Opel Zafira típusú személygépkocsit vezetett.

Egy hatósági (véda) kamera hétfő reggel 8 óra körül Baja környékén ugyan rögzítette az alatta elhaladó autót, ám az, hogy ki vezette a kocsit, nem látható a felvételen

– mesélte Andrea, aki két húgával, Mariann-nal és Viktóriával együtt azóta is aggódik a legidősebb nővérért.

Mit sem sejtő gyermekek

Mivel nagy családban nőtt fel, Erika is öt gyermeket szült, igaz, nem egyetlen apának – közülük is csak a legnagyobb leány, Réka van tisztában azzal, mi is történt valójában.

A többi kicsinek még nem szóltunk az anyjuk eltűnéséről, ők mindössze annyit tudnak, hogy az anyjuk most egy kicsit kiszellőzteti a fejét

– árulta el kérdésünkre Andrea, aki családjával együtt továbbra is abban bízik, hogy az Erika által Facebookon közölt sorok nem egy búcsúlevél részét képezik.

Valódi segélykiáltás

Mindannyian úgy véljük, hogy Erika csupán így akarta tudtunkra adni, hogy gyökeres változtatásra, és mindenekelőtt segítségre van szüksége az életében, legalábbis mind ebben akarunk hinni – magyarázta Andrea, aki

hátrahagyott testvéreivel egyetemben nővére eltűnése óta már számos posztot tett közzé a nő közösségi oldalán

Habár a telefonját nem vitte magával, bízunk benne, hogy rövidesen csak belép majd az oldalra, és látni fogja, hogy mindenki szeretettel várja haza – zárta sorait Pászti-Rácz Andrea.

Kérjük, aki látja Rácz Erikát, haladéktalanul értesítse az illetékes hatóságokat, hogy az édesanya újra magához ölelhesse mit sem sejtő gyermekeit!