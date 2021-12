Múlt hétfőn elvesztettük az egyik legnagyobb magyar zenei legendát. Kóbor Jánosért heteken át küzdöttek a kórházban, de olyan súlyos volt az állapota, hogy nem tudtak rajta segíteni.

A megtisztelő és egyben nagyon nehéz feladat, hogy elköszönjön az Omega frontemberétől, a Kossuth-díjas Frenreisz Károlyé lett, aki ma a szakma nevében végső búcsút vesz tőle.

Fotó: Nemzeti Sport / Földi Imre

„Ez egy hihetetlenül nehéz feladat számomra. Nehezen vállaltam el a beszédet, de úgy érzem, mindenképp tartozom ennyivel. Így legalább a magam módján én is tudok tisztelegni Mecky előtt. Életem legnehezebb napja lesz. Akármennyire is szerettem, várom már, hogy elteljen a holnapi nap is. Úgy érzem, régóta ez az egyik legnehezebb feladat, amit elvállaltam” – mondta a Borsnak csütörtökön Frenreisz Károly.

A Bors Kóbor János egykori zenésztársát, Molnár Györgyöt is megkereste a búcsúztató előtt.

„Jó lesz már elengedni őt! Az a nehéz ebben a helyzetben, hogy amikor az ember öt percre talán elfelejtené ezt a tragédiát, egy újságcikk, egy videó, egy dal nagyon könnyen eszébe juttatja, és rájön, hogy vissza kell szállni a földre, mert Mecky valóban elment” – tette hozzá Elefánt, az Omega gitárosa.

A Bors információi szerint Kóbor János temetése zártkörű lesz. A család kérésére a végső búcsún csak a szerettei lehetnek jelen, hamvait a Balatonba szórják majd.

A gyászmise pénteken 19 órakor kezdődik Budapesten, a Szent István-bazilikában. Azok, akik személyesen nem lehetnek ott, követhetik a Duna World élő közvetítését. A megemlékezéshez a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV is csatlakozik, a gyászszertartás napján tematikus adásokkal készülnek.