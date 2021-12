– Megszólalt bennem a régi, vasgyári Pataky: Várjál már öcsém! Mi folyik itt? Amikor Orsi visszatért, belekezdtem a monológomba: vegyél már be engem is a dologba, legalább hadd legyek én a harmadik! Elkezdtem Pataky-módon hisztizni. Egy ponton az arca megkeményedett és halkan csak ennyit mondott: most valamit nagyon elrontottál… – idézte fel az énekes Hajdú Péternek.