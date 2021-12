Gyakran előfordul, hogy két ember nagyon közel kerül egymáshoz, az élet azonban mégis, akár hosszú évekre is elsodorja őket egymástól. Pontosan ez történt Lékai-Kiss Ramónával és Kinizsi Ottóval is, akik félszavakból is értették egymást, mindent tudtak a másikról, egy utólag butának tűnő félreértés miatt azonban évekig nem beszéltek. A TV2-n látható Dancing with the Stars kellett ahhoz, hogy egy pillanat alatt visszataláljanak egymáshoz! De mi is volt a gond?