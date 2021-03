Így alakult a munkanélküliség Európában a koronavírus-járvány alatt

Franciaországban a koronavírus-járvány okán bevezetett korlátozások miatt nagyon sok vállalatnak fel kellett függesztenie a tevékenységét. A legtöbben közülük éltek az úgynevezett részleges munkanélküli rendszer nyújtotta lehetőséggel.

A Munkaügyi, Munkaügyi Kapcsolatokért felelős és Szolidaritási Minisztérium Kutatási, Tanulmányi és Statisztikai Igazgatóságának (DARES) adatai szerint 2020. március 1. óta a francia vállalatok összesen 1 283 000 részleges munkanélküliségi kérelmet nyújtottak be. A vie publique adatai szerint jelenleg 12,4 millió alkalmazott részesül részleges munkanélküli segélyben Franciaországban.

A munkanélküliség által leginkább érintett ágazatok a speciális, tudományos és műszaki szolgáltatásokat nyújtó cégek, ezek teszik ki a részleges munkanélküli segélyt igénylők 20,1 százalékát, utánuk jönnek a kereskedelmi cégek 16,1 százalékkal, majd az építőiparban dolgozó vállalatok 11,4 százalékkal, végül pedig a szállodaiparban és a vendéglátásban tevékenykedő cégek következnek 8,9 százalékkal.

Ami a munkanélküliség területi eloszlását illeti, a leginkább érintett részek a főváros körüli Île-de-France régió és az ország harmadik legnagyobb területi egysége, az Auvergne-Rhône-Alpes régió.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az eurózónában 8,3 százalék, az Európai Unióban pedig 7,5 százalék a szezonálisan kiigazított munkanélküliek aránya, ehhez képest Franciaország gyengébben teljesített, mivel 8,9 százalékos aránnyal zárta a 2020-as évet. Jelenleg 2 614 000 munkanélküli személyt tartanak nyilván az országban, ami azt jelenti, hogy a 15 és 74 év közötti lakosság 8,9 százalékának nincs munkája.

Ami a 25 év alatti fiatalokat illeti, náluk nagyobb arányban fordul elő a munkanélküliség, az eurózónában 18,5 százalék az arány, az uniós országokban pedig 17,8 százalék. A franciák esetében a fiatalok körében is sokkal rosszabb az arány az európai átlagnál, mivel a 25 év alattiaknál 685 ezerrel 23,4 százalék a munkanélküliek aránya.

Belgiumot nagyon érzékenyen érintette a koronavírus-járvány, sok vállalkozásnak nagy problémát jelentett a tavasszal, majd ősszel bevezetett karantén.

Akárcsak Franciaországban, a belga állam is bevezette az ideiglenes munkanélküli rendszert. A gazdasági és munkaügyi minisztérium egyfajta prémiumot biztosít az egészségügyi válságot követően átmeneti munkanélküliségbe kényszerült munkavállalók számára, függetlenül a tevékenység szektorától, ám ennek igénybe vételéhez néhány feltételnek eleget kell tenni.

Az egyik feltétel, az, hogy az igénylőnek 2020. március 1. és november 30. között legalább 53 napig átmenetileg munkanélkülinek kellett lennie. Amennyiben ez teljesült, akkor a munkavállaló bruttó 150 euróra jogosul, az 53 napon túli időszakra pedig az előbbi összeghez további bruttó 10 euró jön naponta.

Az Eurostat adatai szerint Belgium jobban áll az átlaghoz képest a munkanélküliséget illetően, ugyanis az uniós országokban mért 7,5 százaléknál alacsonyabb, 5,8 százalék a 15 és 74 év közöttiek esetében a szezonálisan kiigazított munkanélküliek aránya, ez 295 000 főt jelent.

Hollandia gazdaságát is érzékenyen érintette a koronavírus által okozott gazdasági válság, ezért a kormány anyagilag támogatja azokat a vállalkozókat, melyek nehéz helyzetbe kerültek.

Azok a munkaadók, akiknek az árbevétele a vírus miatt legalább 20 százalékkal csökkent, munkabér támogatást kapnak. A NOW 3 program keretében a dolgozók fizetésének a 85 százalékát kifizeti az állam, a támogatást negyedéves ciklusokban lehet igényelni, az első szakasz 2021. januárjától áprilisig tart. 2021. június 30-ig igényelhetik azok a cégtulajdonosok vagy az egyéni vállalkozók a TVL-ként rövidített állandó költség visszatérítést, akiknek a bevétel kiesése meghaladta a 30 százalékot.

Az Eurostat statisztikái alapján Hollandia jobban áll, mint az európai átlag, ugyanis míg az eurózónában 8,3 százalék, az uniós országokban pedig 7,5 százalék a szezonálisan kiigazított összes munkanélküli aránya, addig Hollandiában ez az arány 3,9 százalék, ami 368 ezer főt jelent.

Jelentősen többen vannak a fiatal, 25 év alatti munkanélküliek, mivel az ő arányuk 9,5 százalék (138 ezer fő), de még így is az uniós átlag alatt van, ami 17,8 százalék.

Az európai határlezárás erős és gyors sokként érte a luxemburgi munkaerőpiacot is, ezért sok más európai országhoz hasonlóan itt is különféle állami támogatással segítettek a bajba jutott vállalatokon és vállalkozókon.

2020 áprilisában a következő elosztás szerint alakultak a kifizetések: a bérek 20 százalékát tette ki a részleges munkanélküli rendszert kihasználók fizetése, 6 százalék volt a betegeknek fizetett táppénz, 4 százalék volt a családi okokból szabadságot kivett személyek fizetése és 70 százalék volt a ténylegesen ledolgozott órák után kifizetett bér.

2020 második negyedévében drasztikusan lecsökkent a munkavállalók száma Luxemburgban, míg 2019 azonos időszakában 3,7 százalékos növekedés volt tapasztalható, addig 2020-ban éppen csak hogy meghaladta az 1 százalékot.

Ami a munkanélküliség arányát illeti, a szezonálisan kiigazított összes munkanélküli személy aránya Luxemburgban jobb, mint a 7,5 százalékos uniós átlag, ugyanis a miniállamban az Eurostat adatai szerint 2020 decemberében 21 000 munkanélküli volt, ami a 15 és 74 év közötti lakosság 6,7 százaléka.

A koronavírus-járvány soha nem látott válsághoz vezetett az osztrák munkaerőpiacon. Az átlagos munkanélküliségi ráta 2020-ban 9,9 százalék volt, ami évtizedes rekordnak számít, 1946 óta nem volt ilyen magas ez a szám.

Helmut Mahringer a Wifo gazdaságkutató intézet közgazdásza az APA hírügynökségnek arról beszélt, hogy a munkaerőpiac helyzete elsősorban a koronavírus-járvány alakulásától függ, ezt azonban továbbra is nagy bizonytalanság jellemzi. Ráadásul a pandémia kezelésével még nem tűnnek el azonnal annak hatásai.

Tavaly októberben a Wifo még úgy értékelt, hogy a munkanélküliségi ráta válság előtti szintjét 2025-re tudja elérni Ausztria, azóta azonban már a járvány második- és harmadik hullámával is meg kellett küzdeni, teszik hozzá.

Az Eurostat adatai szerint a munkanélküliség 2020 decemberében a 15 és 74 év közöttiek körében 5,8 százalékos volt, ami jobb mint az uniós országok átlaga (7,5%).

A Wifo elemzője arra is rámutat, hogy a fiatalok körében a koronaválság hatásai a következő években is érezhetőek lesznek. Az iskolai bezárások, az online oktatás, a kevesebb képzésre jelentkező, a lemorzsolódás mind olyan tényező, aminek hatása lehet a következő években a munkaerőpiacra.

Németországban szintén a Kurzarbeit bevezetésével kívánt segíteni a kormány a munkáltatóknak és munkavállalóknak.

A Nürnbergi Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség idén januárban arról számolt be, hogy a rövidített munkaidőnek és az ahhoz tartozó támogatásoknak köszönhetően „a gazdasági és egészségügyi körülményekhez képest a munkaerőpiac továbbra is rugalmas”.

Az Eurostat adatai szerint 2020 decemberében a 15 és 74 évesek körében a munkanélküliség 4,6 százalék volt, ami jelentősen alacsonyabb, mint az uniós átlag (7,5%).

A szövetségi ügynökség vezetője, Detlef Scheele szerint öt év után először érheti el a tartós munkanélküliek száma az egymillió főt, a munkaerőpiaci intézkedésekkel azonban ezt a számot még 700 ezer alá lehetne szorítani.

A válság negatív hatással van a németek jövedelmére is, a 2007-es pénzügyi válság óta először csökkentek a bérek az országban, számolt be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az előzetes adatok alapján a bruttó bérek átlagosan 0,6 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál, a fogyasztói árak ugyanakkor 0,5 százalékkal emelkedtek, így a munkavállalók reálértéken mintegy 1,0 százalékkal kevesebb jövedelemhez jutottak, mint 2019-ben.

Olaszország volt az első európai ország, melyet elért a koronavírus-járvány. Az egészségügy mellett a munkaerőpiacot is erőteljesen érintette a tavaszi, hónapokig tartó teljes lezárás. A nyári nyitás után ősszel ismét megugrott a fertőzöttek száma, ami miatt újra korlátozásokra volt szükség, ami ismét nehezen érintette a vállalkozásokat.

Az Eurostat adatai szerint tavaly decemberben a munkanélküliség 9 százalék volt a 15-74 éves korosztályt tekintve, ami jóval az uniós átlag (7,5%) felett van.

Az Istat közlése szerint pedig novemberről decemberre ismét csökkent a foglalkoztatottak száma, míg a fiatal 15 és 24 év közötti álláskeresők száma tovább nőtt.

„Ha tavasszal nem hosszabbítják meg az elbocsátások tilalmát, akkor egy valódi társadalmi időzített bombával kell szembenéznünk” – nyilatkozta Tania Scacchetti a CGIL munkavállaói szakszervezet vezetője.

Továbbra is naponta több ezer koronavírussal fertőzött személyt regisztrálnak Spanyolországban, az adatok azonban az utóbbi hetekben csökkenő tendenciát mutatnak. Februárban összesen 9387 halottja volt a járványnak, ami az első hullám óta a legmagasabb szám havi összesítésben. A hatóságok egyelőre arra figyelmeztetnek, hogy korai lenne még a korlátozások enyhítése, bár ez már szóba jött több régióban is a javuló adatok miatt.

Spanyolországban egyébként is magas volt a munkanélküliség az uniós átlaghoz képest már a járvány előtt is. Némileg azonban csökkenés volt tapasztalható 2019-ben, aminek viszont véget vetett a járvány berobbanása.

Spanyolországban a munkanélküliségi ráta 2020 januárjában 13,8 százalék volt. Ez a szám augusztusra felment 16,7 százalékra, decemberben pedig 16,2 százalékon állt.

Szlovákia drámai pontra jutott, a visegrádi ország kormánya februárban aktiválta az Európai Unió civil védelmi rendszerét, és egészségügyi személyzetet kért az uniós országoktól. Míg ősszel még elsők voltak a szlovákok a járványkezelést illetően, addig mostanra már jóformán az utolsó helyre kerültek, az egészségügy túlterheltté vált, valamint orvos- és nővérhiány alakult ki.

A világ többi országához hasonlóan Csehország gazdasága és a lakosság is megérzi a koronavírus-járványt, ami immáron egy éve tombol Európában is. A legutóbbi hírek szerint Csehországban is egyre kritikusabb a helyzet a számos mutáns vírus megjelenése után, szigorításra is szükség volt.

