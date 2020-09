Várakozáson felül sikerült a turisztikai szezon Békésben

A gyulai kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetőinek nyilatkozatai alapján elmondható, hogy a nyár eleji újranyitást követően, az előzetes várakozásokat felülmúlta a főszezoni vendégforgalom alakulása – tudtuk meg Komoróczki Aliztól. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a legtöbben arról számoltak be, hogy a július és augusztusi hónapok majdnem hozták az előző év kimagaslóan erős forgalmát, de vannak olyan helyek, amelyek túl is szárnyalták azt.

– A növekedés elsősorban a bevételekben mutatkozott meg, hiszen magasabb átlagárat tudtak elérni ezeken a szálláshelyeken. Szerencsére sikerült elkerülni a negatív árspirál kialakulását a járványhelyzettel kísért nyári időszakban – hangsúlyozta. – A külföldi – Gyulán jellemzően romániai – vendégkör teljesen kiesett, s ez a körülbelül 10 százalékos forgalomkiesés látszik meg ott, ahol a korábbi években jelentősebb nemzetközi forgalmat bonyolítottak el. Ebből a szempontból azonban – jelen helyzetben – szerencsésnek tekinthetjük városunkat, hiszen a korábbi években is a belföldi vendégek száma volt meghatározó Gyulán, átlagosan 85 százalék, így nem jelentett akkora érvágást a nemzetközi forgalom elmaradása, szemben azokkal a desztinációkkal, ahol csupán 40-60 százalékos belföldi vendégaránnyal számolhattak a korábbi években.

Komoróczki Aliz kifejtette, a szeptemberi előjelzések kapcsán nagyon vegyes és napról napra változó a kép: – A nagyobb szállodák nyilatkozatai alapján a COVID helyzethez igazított terveket hozzák, és van olyan hely, ahol a tavalyi szeptemberi forgalmat is elérik a mai napon – folytatta a gondolatot. – A gyorsan változó járványhelyzetben ugyanakkor nem igazán lehet tervezni, a vendégek sem igazán tudják, hogy el merjenek-e indulni, inkább kivárnak. Ahol a konferenciaszervezés volt a meghatározó a tavaly, ott érthető módon nem közelíti meg az előző éves őszi foglalások számát az idei előfoglalások mennyisége. A szakember kiemelte, minden szálláshely fokozott figyelmet fordít a biztonságra, a higiéniára, a járvány terjedésének megelőzésére, melynek érdekében mindent megtesznek.

– Mind a nyári szezont, mind a közelgő őszt tekintve vegyes a kép, de az előzmények ismeretében összességében inkább pozitív kép – értékelte a foglalásokat és a látogatottságot Kiss József. A Gyulai Idegenforgalmi Egyesület elnöke elmondta, az üdülési szezon elejét még érintették a különböző szigorított szabályok.

– A foglalások elsőként a kisebb szállásokra futottak be. Ezt követően valamennyi helyen emelkedni kezdett a vendégszám, és augusztusra kifejezetten komoly telítettségi mutatókkal működhetett valamennyi szálláshely – tette hozzá a szakember. – Az augusztus 20-i hosszú hétvége pedig már telt házas eredményt hozott a legtöbb helyen. A szünidő második része így egészen jól sikerült. Ugyanakkor a romániai vendégek jelentős része érthető módon elmaradt, a belföldről ellenben sokan jöttek olyanok is, akik eredetileg nem Gyulát célozták volna meg. Az augusztusi felfutás egészében ugyan nem ellensúlyozta a teljes első és második negyedév egy részének kiesését, de a körülményekhez képest az elmúlt hónapok nem sikerültek rosszul.

A GYIE elnöke lapunknak megerősítette, az úgynevezett küldőterületek ebben az évben tovább bővültek: – Korábban elsősorban Budapestről és környező megyékből érkeztek vendégek – húzta alá. – A Dunántúlról is nagyobb számban választották Gyulát, elsősorban olyanok, akik eredetileg külföldön nyaraltak volna. Nagyon érdekes, hogy a messzebbről jött turisták könnyebben tesznek meg nagyobb távolságokat. Kaptunk például visszajelzést arról, hogy győri vendégek nem csak Gyula, de Békéscsaba és Doboz nevezetességeihez is ellátogattak.

A falusi és a tanyasi turizmus, a Körösök a nagy nyertes

Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének (FATOSZ) elnöke elmondta, a koronavírusnak a falusi és tanyasi turizmus, illetve kiemelkedően a Körösök, Gyomaendrőd és Békésszentandrás voltak nyertesei a turizmus területén. Részletezte, a mögöttünk álló nyár egy, a korábbiaknál jóval erősebb szezon volt. Hozzátette, a fent említett térségek a járványtól függetlenül is látogatottnak számítanak, de a korlátozások miatt még inkább felértékelődtek. Ugyanakkor olyan helyeket is felfedeztek a kirándulni vágyók – például észak-békési településeken, a Sárrét környékén, valamint a megye déli részén –, melyeknek eddig szinte nem is volt mérhető turisztikai tevékenysége.

Mindezt annak tudja be, hogy napjainkban, amikor az utazás divattá vált, és a nyár egyre melegebb, kiemelt szerepe van a vízpartoknak és a természet közelségének. Idén ráadásul az emberek kifejezetten olyan úti célokat kerestek, ahol nincsenek nagy tömegek, ami nagyban kedvezett az apartmanoknak, vendégházaknak és egyéb falusi, tanyasi szálláshelyeknek is. Utóbbiak forgalma a korlátozások feloldásával együttesen ugrott meg, már az első napon foglalások és érdeklődések áradata zúdult rájuk, majd hamar be is teltek a szabad helyeik. Ez pedig várhatóan az őszi szezonra is érvényes lesz, hiszen aki utazni akar, a koronavírus második hulláma miatt ezután is országon belül tervez.

Végül kifejtette, nemcsak az őszi szezont nézve, hanem a következőkre tekintettel is bizakodóak, mivel azok a turisták, akik most nyaraltak először Békés megyében, a jó élmények miatt remélhetőleg jövőre, illetve az azt követő években is visszatérnek.

– Ezentúl várhatóan hírét is viszik szép tájainknak, ami még több látogatót csábít majd hozzánk. Mindez elsődleges célja szövetségüknek is – fogalmazott.