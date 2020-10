Újabb befektetők érkezhetnek Békéscsabára

Véget ért az a beruházás, amelynek keretében a Csanádapácai úton egy 15,8 hektáros, a Kétegyházi úton pedig egy 4,6 hektáros ipari területet alakítottak ki. A fejlesztésre az önkormányzat 818 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként – jelentették be a pénteken a városházán tartott rendezvényen.

– Jelentős beruházás valósult meg – mondta Szarvas Péter polgármester. Hozzátette: pár éve kevés olyan ipari terület volt Békéscsabán, ahol vállalkozók telepedhettek volna meg,

a mostani fejlesztés révén azonban az önkormányzat két helyszínen mintegy 20 hektárnyi területet alakított ki. Emellett lényeges, hogy az állam a város északnyugati részén szintén létrehozott egy 27 hektáros ipari területet.

A városvezető hangsúlyozta, vannak is érdeklődők mind az állami, mind a városi területek iránt, amelyek utakkal, árammal, gázzal, vízzel ellátottak, van közvilágítás, megoldott a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés. A területek részekre bontva is hasznosíthatók, a befektetők bérelhetik vagy meg is vehetik azokat az önkormányzattól. Úgy véli, a vállalkozások kedvező és vonzó környezetben építhetnek gyárakat, üzemeket és raktárakat.

Hanó Miklós alpolgármester kiemelte:

azzal, hogy egyre teljesebbé válik az M44-es, illetve, hogy megépül a Fürjesi út, több tőke, több befektető érkezhet Békéscsabára, akiknek nyilvánvalóan területekre van szükségük ahhoz, hogy fejlesszenek és építkezzenek.

Kiemelte: a betelepülni szándékozók a leendő Fürjesi út melletti Csanádapácai úton és a Kétegyházi úton minden feltételt megkapnak, ami az induláshoz szükséges. A vállalkozások pedig munkahelyeket teremtenek, így nő a foglalkoztatottság a városban, az önkormányzat pedig több helyi iparűzési adóbevételt remélhet.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő aláhúzta,

a város egész fejlődését befolyásoló beruházás valósult meg több mint 800 millió forintból nagyjából másfél év alatt, hiszen az olyan projektek, amelyek során ipari területeket hoznak létre, túlmutatnak önmagukon. A leendő befektetők megfelelő helyeket kapnak a terveik megvalósításához, és lényegesnek mondta, hogy a szakképzett munkaerő is rendelkezésre áll a városban.