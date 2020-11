Új jogszabállyal segítik a gazdákat Békésben

A kamara egy asztalhoz ült az agrártárca mellett a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium szakembereivel, így született meg a jogszabálytervezet, amely a kormánytól is egyöntetű támogatást kapott. Az Országgyűlésben az általános vitán túl vannak, és a megújuló rendszerrel, amely az érdekelteknek is tetszik, az ellenzék szintén egyetért – mondta Győrffy Balázs, hozzáfűzve, fontos, hogy általános támogatás övezze a törvényjavaslatot.

Továbbra is lesznek őstermelők, akik esetében sem az árbevételbe, sem a jövedelembe nem számít bele a támogatás. Sőt, őstermelőként bizonyos mértékig kiegészítő tevékenységet is lehet végezni, így nem kell a gazdákat a fekete, szürke zónába kényszeríteni. 20 millió forint alatt lehet majd az átalányadózást választani, és 10 millió forintig adót sem kell fizetni. Fontos, hogy a 10 millió feletti összeg – azaz 11 millió esetén 1 millió – után kell csak személyi jövedelemadót fizetni.

Ugyancsak megmaradnak a családi gazdaságok, és abba nem lesz érdemes négynél több hozzátartozót bevenni, mint most, sőt, nem szükséges a közvetlen hozzátartozó sem, szó lehet a hozzátartozók láncolatáról is. Két tag esetén 40 millió, három tag esetén 60 millió, négy vagy több tag esetén 80 millió forintig lesz kedvezményes adózás.

A harmadik kategóriánál lesz a legjelentősebb változás. A kamarához történt bejelentés után családi mezőgazdasági társaságot lehet majd létrehozni, amelynek tagjai családi gazdálkodók lesznek. Az összes normatív európai uniós támogatást adómentesen ki lehet venni a cégből, az azonban nem lehet több 50 millió forintnál. Ezzel segítenék elő, hogy a gazdaságokat fejlesszék, úgy véli, ez a környezet komoly lendületet adhat az agráriumnak.

Győrffy Balázs elmondta, az Országgyűlés november közepén szavazhat a törvényjavaslatról, és jövő év elején hatályba is léphet.

Az elnök a fórumon beszélt a közös agrárpolitikáról is, hogy mi várható a következő hétéves európai uniós ciklusban. Jelezte, folynak az egyeztetések, az az alapvető cél, hogy a területalapú támogatások összege ne csökkenjen. Hozzátette,

Amellett érvelnek, hogy arra a jövőben legalább 2000 milliárd forintot kell szánni, és növelni kell a nemzeti támogatás összegét, ha a magyar vidék szeretne lépést tartani a többi tagállammal.

Számos területen lehet pályázni

Magyarné dr. Knap Diána, a kormányhivatal főosztályvezetője elmondta, az állattartó telepek fejlesztésére Békés megyében 18 milliárd forintnyi támogatási kérelem futott be, ez 36 milliárd forintos beruházást jelentene. Hangsúlyozta, jelenleg is vannak nyílt pályázatok, például kertészeti üzemek korszerűsítésére, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére, önkormányzati piacokra, öntözésfejlesztésre, tanyák korszerűsítésére lehet kérelmeket beadni. Aláhúzta: közvetlenül lehet keresni a kormányhivatal szakembereit kérdés esetén, a gazdák számíthatnak a kormányhivatalra, hogy a támogatások lehívása sikeres legyen.

Buka Szabolcs megyei főfalugazdász, a Biharugrai Gazdakör elnöke azt emelte ki, hogy a falugazdászokhoz is bátran fordulhatnak az agrárium szereplői.

Makra Tibor polgármester azt mondta: Biharugrán is sokan élnek a mezőgazdaságból, ezért fontos, hogy hiteles információkkal lássák el őket, a fórum erre is lehetőséget adott.