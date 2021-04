Több mint negyven éve pattoghat már Szarvason a labda

Több mint negyven éve készít már labdákat, 1995 óta pedig saját fejlesztésű alapanyagból dolgozik a szarvasi Plasto Ball Kft., ami nem mellesleg a település legöregebb vállalata. Üzemükben sportra és szabadidős foglalkozásra is gyártanak a gyerekek kedvenc játékából, amiből immár saját találmányuk is van.

Ezt ne hagyja ki! Folytatja oltásellenes kampányát a Gyurcsány-párt

A labdagyárban tett látogatásunkkor Hódsági Ferenc nyugalmazott ügyvezető, jelenlegi főmérnök és tanácsadó elmondta, cégük jogelődjét még 1951-ben alapították szövetkezeti formában, tehát összességében 70 évesek már, amivel ma Szarvas legöregebb vállalataként tartják számon a céget.

Először papír társasjátékokat gyártottak, amikhez műanyag figurák is kellettek,

ezért vásároltak egy kisebb kézi fröccsöntőüzemet, így mentek el a műanyagipar felé. Ő maga 1965-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán, itt kezdett el dolgozni, egy évvel később pedig műszaki vezető lett.

A szövetkezet rövidesen az ország legjelentősebb játékgyártója lett. Készítettek többek közt hajas és sípoló babákat, társasjátékokat, úszógumikat, de PVC falburkolókat, táskákat, jelző- és kábelszalagokat is. A labdagyártást 1978-ban indították el, először kézi öntéssel, de két év múlva beszerezték hozzá a rotációs öntőberendezést. Utóbbiból nagy mennyiségben kerültek ki a gömbölyű formák, így

az egész országot ellátták a gyerekek kedvenc játékával, sőt, még külföldre is szállítottak belőle.

Csehország­ba például évi 250 ezret vittek­, Lengyelországba pedig a szarvasi állomásról szállították a játék labdákat vagonokban, szintén nagy mennyiségben. Hozzátette, mára csupán a különböző sport- és játéklabdák, valamint a kábelszalagok gyártása maradt meg, amit a környezetvédelemre hangsúlyt fektetve száz százalékban az erősáramú kábelek gyártásánál keletkezett hul­ladékokból állítanak elő.

A főmérnöktől megtudtuk, a céget 1992-ben privatizálta, onnantól lényegében családi vállalkozásként működik. 1995-ben kifejlesztette a kogelán nevő sportplasztik alapanyagot, amivel megálmodásakor a gyártást szerette volna hatékonyabbá tenni. Tervezésekor azonban kiderült, hogy az abból készült sportlabdák egyedülállóan alkalmasak kültéri és beltéri használatra, jó mérettartásúak, optimálisan pattannak, tökéletesen fújtathatóak, vízállóak, kopásállóak, ráadásul a különleges, rugalmas anyagának köszönhetően a gyerekek félelem nélkül találkoznak a labdával, hiszen ütközéskor az nem okoz nekik fájdalmat.

Siker lett tehát az új anyag, amire mások is felfigyeltek.

Többek közt az MLSZ is, így az utánpótlást (Bozsik-programot) immár 18 éve főként ők látják el, évi körülbelül 40 ezer labdával. De gyártanak kogelánból még például medicin- és kidobós játékra való labdákat is. Van továbbá egy saját találmányú játékuk, a Mini Footgolf – természetesen a hozzávaló eszközöket is ők gyártják –, ami bármilyen sík terepen űzhető, például flaszteren, tornateremben, salakpályán, sőt szobában is.