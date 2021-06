Több milliárd forintból fejlesztenek Békésszentandrás

Kerékpárutak épültek, javult az ivóvízminőség, átépül a szennyvízkezelő, és a strand is új építményekkel várja látogatóit Békésszentandráson. Mindez csak néhány azon fejlesztésekből, amikről Sinka Imre polgármester számolt be a napokban hírportálunknak. Hiszen az elmúlt négy évben közel 3,5 milliárdból fejlődhetett a település.

Sinka Imre polgármester elmondta, az elmúlt években több TOP-os pályázatot is elnyert Békésszentandrás, melyeknek köszönhetően épült, szépült és tovább fejlődött a település, sőt, némelyik még folyamatban van. Ezek közül a legelső egy kerékpárutas pályázat volt,

amelynek keretében egy kilométernyi belső útszakasz épült a bicikliseknek.

Azt követően indult a hivatal és a gondozási központ energetikai projektje, amik 2019-ben, illetve 2020-ban le is zárultak. Most volt folyamatban továbbá az orvosi rendelő szigetelése és a nyugdíjas klub energetikai felújítása. Utóbbiak műszaki átadás utáni időszakban vannak, már csupán némi festés és karbantartás van hátra esetükben, de az orvosok már visszaköltözhettek helyükre. Átadták továbbá nemrég új piacukat, ami egy Csabacsűddel közös projektjük volt.

A polgármestertől megtudtuk, jelenleg régi belterületi kerékpárútjaik felújítása zajlik és az új szakaszok kiépítése. Mindez két konzorciumban valósul meg, az egyik Kondorossal és Csabacsűddel együttesen, a másik pedig Szarvassal.

Ezeknek köszönhetően a belterületi kerékpárútjaik száz százaléka megújul, illetve új részekkel bővül.

Ezzel meglesz a település teljes hosszanti és szélességi bejárhatósága biciklivel. A Szarvassal közös projektben pedig épül még egy másfél kilométeres kerékpárút, ami az arborétum előtt elhaladva egészen a kompig tart majd.

Sinka Imre elmondta,

a két konzorciumi kerékpárút pályázat darabonként 300 millió forint összegű, ebből Békésszentandráson az újak építése 120 millió forintból valósul meg, míg a felújítások mintegy 70 millió forintba kerülnek.

A Szarvassal közös, külterületi pedig több, mint 100 millió forint költségű projekt, amely számukra főként a közigazgatásilag hozzájuk tartozó Arborétum üdülő-sor miatt fontos.

Az előkészületben lévő projektekről a polgármester elmondta, jelenleg közbeszerzésre előkészítés alatt van művelődési házuk energetikai felújítása, ami szintén egy 100 millió forint körüli értékű beruházás lesz. Hozzátette, az épületre már nagyon ráfér a korszerűsítés, ezért mindenképp pályázni akartak rá, és nagy öröm számukra, hogy sikerrel jártak.

Majd áttért egy most záruló projektjükre,

az ivóvízminőség javító beruházásra, amely közel egymilliárd forintból valósul meg.

Ennek köszönhetően immár Békésszentandrás is a regionális vízhálózatra van csatlakoztatva. Továbbá most fogtak hozzá a helyszínen a szennyvíztelepük átalakításához, ami 1,7 milliárdból újul meg, illetve megfelelő méretűre bővül a kapacitása. Erre már mondhatni égető szükség volt – a további beruházások lehetősége miatt is – a településen, hiszen most 150 százalékon működik a rendszer, ami a turisztikai szezonon kívül 4000 fő alatti, nyaranta pedig 8000 fő feletti település számára nem megfelelő.