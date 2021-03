Terasszal is beérnék egyelőre az italmérők

A dolgozók bent lehetnek a kocsmákban, csak vendég nem léphet be hónapok óta. A megyénkbeli vállalkozók, alkalmazottaik nem azért tartózkodnak egységükben, hogy a szavatossági idejüket lassan elvesztő italokat megigyák, hanem takarítanak, festenek vagy felújítanak. Akik rendelkeznek terasszal, kerthelyiséggel, remélik, legalább ezekben fogadhatnak minél hamarabb vendégeket.

A békéscsabai Borozó 1967-ben nyitott ki, akkor Borkóstoló néven, és azóta működik. Jobban mondva hónapok óta a koronavírus-járvány előírásainak megfelelően zárva tart.

– Volt egy olyan időszak, amikor délután háromig lehettünk nyitva. Az a világ viszont már a múlté az italmérő helyeken, hogy a melósok reggel beugranak egy-egy kávéra, felesre vagy ebéd előtt, után, helyett megisznak valamit az arra járók – hangsúlyozta Gazsó Mátyás, a Borozó üzemeltetője, aki előtt bátyja vitte a boltot 1981-től. – A vendégek munka után ülnek be egy-két italra, vagy este találkoznak itt, hétvégeken pedig nagyobb társaságok szórakoznak nálunk. Vagyis így volt a korlátozásokig.

A Borozó önkormányzati tulajdonú bérleményben üzemel, és könnyebbség számukra, hogy jelenleg a bérleti díjat nem kell fizetniük. A közüzemi szolgáltatók ugyanakkor legalább az alapdíjat kiszámlázzák nekik.

– Az egyik alkalmazottunk 31, a másik 21 éve dolgozik nálunk – ecsetelte Gazsó Mátyás. – Megmaradt a munkaviszonyuk, és rájuk igénybe veszem a bértámogatást, ami a bruttó fizetésük fele. Ez segítség, összességében azonban veszteség a dolgozóink megtartása, hiszen nulla forint a bevételünk. Az éttermek legalább elvitellel, kiszállítással működhetnek – még ha ez is töredékét jelenti a normál forgalmuknak –, nálunk ilyen nincs.

A bérlő kitért arra, a legrosszabb a bizonytalanság, hogy mikor nyithatnak:

– Takarítottunk, festettünk, készültünk a nyitásra. Aztán ez elmaradt egyszer, kétszer, háromszor – magyarázta a vállalkozó.

– Akkor is kinyitnánk, ha egyelőre csak a terasz működhetne. A készleteket is apasztani kellene, ugyanis folyamatosan lejár például a rostos és üveges üdítők, a sörök szavatossági ideje.

Nemes Attila, a békéscsabai Gyöngy Presszó tulajdonosa is arról beszélt, hogy nagy könnyebbség lenne számukra a terasz nyitása: – Még az is jobb volna a mostani helyzetnél, ha a teraszoknál valamilyen esti időkorlátot vezetnének be – hangsúlyozta. – Február végéig tartottuk a három pultost – felvettük rájuk a bértámogatást –, de bevétel híján két dolgozónk most már álláskeresőként kap járulékot. Ha újra működhetünk, visszavárjuk őket. A takarítónőnk elment nyugdíjba, és helyette nem vettünk fel senkit.

A Gyöngy tulajdonosa elmondta, a holtidőben felújították a mosdókat, nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a fűtést és festettek. Mivel a pénz elment ezekre a vendégbarát fejlesztésekre, munkákra, a 10 millió forintos, kamatmentes vállalkozói hitel felvételén dolgoznak, ez segítséget jelenthet számukra.