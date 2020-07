Segítették az átállást Békésben is

Az online számlaadat-szolgáltatásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén július 1. és szeptember 30. között szankciómentes időszakot biztosít. Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke elmondta, mindezt szervezetük kezdeményezte, a Pénzügyminisztérium pedig kedvezően fogadta.

A türelmi időszak nemcsak a hazai agrár- és élelmiszeripari vállalkozásokat érinti, hanem valamennyi, Magyarországon gazdasági tevékenységet végző társaságot.

– Különösen érinti a jogszabály megyénk kisebb gazdálkodóit, akiket eddig a 100 ezer forintos értékhatár miatt nem terhelt számlaadat-szolgáltatási kötelezettség – emelte ki dr. Kulcsár László. – A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek mellett ezért is kértük, hogy az átállást követően a NAV az azonnali szankcionálás helyett hagyjon lehetőséget a gazdálkodóknak a rendszer megtanulására és használatára.

A büntetés elkerülésének minimális előfeltétele, hogy az érintett cégek, vállalkozók még az első számla kiállítása előtt regisztráljanak az onlineszámla-rendszerbe. Amennyiben keletkezik számla, akkor viszont nem lehet várakozni ilyen sokáig sem a regisztrációval, sem a számlaadatok feltöltésével. A kamara egy közzétett tájékoztatóban minderre jóval a július elsejei határidő előtt felhívta tagjai figyelmét. Miként arra is, hogy áfa-alanyiságot eredményező őstermelői tevékenység adószám birtokában végezhető. Így az adószámmal rendelkező őstermelőknek is van online adatszolgáltatási kötelezettségük. A NAK a zökkenőmentes átállást információs kiadvánnyal is segítette.

– Még egyszer tudatosítottuk a tagjainkban, hogy összegtől és áfától függetlenül minden kiállított számlánál kötelező az online adatszolgáltatás – ecsetelte az agrárkamara megyei elnöke. – Elsősorban az agrár- és élelmiszeripari társaságok tevékenységének megkönnyítése érdekében kezdeményeztük a Pénzügyminisztériumnál, hogy az adóhatóság biztosítson számukra türelmi időszakot a július 1-től hatályos jogszabály betartásának ellenőrzésekor. Annak ugyanakkor örülünk, hogy ezt másokra is kiterjesztették.