Rekordot döntött az idei kukoricatermés

Békésben a kukorica betakarítása véget ért hektáronként 8,2 tonnás termésátlaggal, ami rekordnak számít. A békési közel 99 ezer hektáros kukorica-termőterületről összesen 810 ezer tonna­ termést takarítottak be a gazdák. De nem csak Békésben, országosan is kiemelkedő hozamok születtek, mely szakértők szerint annak is köszönhető, hogy a kora nyári időszak csapadéka tökéletes időpontban érte a kukoricával bevetett területeket.

Az elmúlt évtized egyik legnagyobb termése lett kukoricából az idén Békésben – jelentette ki Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára. Hozzátette, rekord az is, hogy a betakarítás ilyen későig – novemberig – húzódott, erre évtizedek óta nem volt példa. A titkár szerint a kukorica minősége jó, toxinprobléma nincs, a novemberi szárítási költségek azonban növekedtek a gázáremelkedés miatt, a koronavírus következtében pedig néhány szárítóüzem bezárt. Az árakkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok hullámzóak, a kukorica tonnájáért most 52-57 ezer forintot adnak, de megállapodástól függően akár 60 ezer forintot is fizethet a kereskedő. Barabás Béla megjegyezte, a szövetségnek hetven tagja van, akik a békési mezőgazdasági terület körülbelül egyharmadán gazdálkodnak, nagyságrendileg 120 ezer hektáron. Tagi átlaguk kukoricából a megyei 8,2 tonnásnál is jobb lett, hektáronként 10 tonna. A megyei agrárgazdasági kamara betakarítási koordinációs bizottságának no­vember utolsó napján lezajlott záróülésén Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés megyei alelnöke elmondta, a kukorica mellett a napraforgó és a szója betakarítása is befejeződött, előbbinél 2,7 tonnás, míg utóbbinál 2,8 tonnás hektáronkénti terméshozam lett. A NAK adatai szerint napraforgót valamivel több mint 78 ezer hektáron termesztettek Békésben, és az összes betakarított termény meghaladja a 211 ezer tonnát. Barabás Béla a napraforgóval kapcsolatban megjegyezte, annak mostani termésátlaga elmarad a szokásos, 3 tonna körülitől, ennek ellenére a titkár szerint a gazdák nem jártak rosszul. A kezdeti, 108-115 ezer forintos tonnánkénti felvásárlási árak – melyek eleve mintegy 30 százalékkal magasabbak voltak a tavalyinál – felszöktek 140 ezer forintra is, majd egy visszaesés után szintén magas, 150 ezer forint körüli összeget kínálnak. – Akinek volt lekötetlen kapacitása, az nyereséget tudott a gyengébb termésátlaggal is produkálni – tette hozzá. A NAK Betakarítási Koordinációs Bizottságának záróülésén az is kiderült, hogy megyénkben a vetések lényegében befejeződtek: őszi káposztarepcét 16 ezer hektáron termesztenek jövőre, őszi árpát 23 ezer, őszi búzát pedig 106 ezer hektáron. Az őszi mélyszántás mostanában, december első napjaiban fejeződhet be, de néhány százalékban áthúzódhat az a jövő évre. Raktározási gondok egy-két üzemben jelentkeznek, megyei szinten nem jellemző. Mindezek mellett megjegyezték: a megyében erősödött a mezeipocok-fertőzés. Békés megye csemegében is erős A megyében idén csemegekukoricát nagyságrendileg 3 ezer hektáron termesztettek, innen összesen valamivel több mint 39 ezer tonnát takarítottak be a gazdák. Ez hektáronként 13 tonnás termést jelent – áll abban a november közepén készített felmérésben, amelyet a NAIK AKI Agrárstatisztikai Osztály adott ki a NAK-felmérése alapján. Dr. Kulcsár László, a NAK megyei elnöke korábban lapunknak úgy fogalmazott, Békés klimatikus és talajadottságai kitűnőek a csemegekukorica-termeléshez, az éves termés több mint felét pedig a konzervipar dolgozza fel. Hozzátette, a békési gazdák többsége a békéscsabai telephellyel is rendelkező Bonduelle Central Europe Kft.-vel áll szerződésben. Zahola-Pollák Vanda, a békéscsabai gyár igazgatója elmondta, az üzembe egy szezon alatt körülbelül ötven kamion érkezik naponta, amely a teljes szezont tekintve összesen 3,5 ezer szállítmányt jelent. Egy kamion hozzávetőlegesen 65 ezer cső kukoricát szállít.