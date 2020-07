Óvatos a megyei termelő, munkaerő van, de jó idő kellene

Megjelent a piacok, áruházláncok polcain a magyar dinnye. Békés megyében is szedik a napfény érlelte gyümölcsöt, már ha az időjárás engedi. A nagyon változékony tavasz, a még csapadékosabb nyári napok bizony kitolták az érés időszakát. De jó hír, végre országszerte megkezdődött a dinnyeszüret. A hazai görögdinnye még szeptemberben is elérhető lesz a vevők számára.

Idén számottevően csökkent a görögdinnye hazai termőterülete, a korábbi években jellemző nagyságrendileg 4500–4800 hektárról 4000 hektárra. A koronavírus-járvány kitörése éppen a dinnyeültetés időszakára esett, többen a bizonytalan jövőtől félve csökkentették a termőterületeiket, ezzel a beruházási költségeket a tervezetthez képest. Emellett az is közrejátszott a csökkenésben, hogy az utóbbi két évben a kedvezőtlen időjárás hatására hullámzó lett az export és a belföldi piac egyaránt.

Fajták tekintetében a termelők idén is a piaci igényeknek megfelelően választottak. A legkeresettebbek a 4-8 kg közötti dinnyék, de igény van a nagyobbakra is, amiket a piacokon és üzletekben esetenként szeletelve, akár hűtve is kínálnak. Formáját tekintve a kínálatban a gömbölyű mellett jelen van a megnyúlt, ovális dinnye. Ugyancsak folyamatosan nő a magszegény dinnyék kedveltsége: ezekből nagyobb mennyiségben a fekete héjú érhető el, de a csíkos változat is terjed.

Gerendás határában akkor jártunk, amikor Pribránszki Pál az Észtországba induló kamionok megtöltésén fáradozott munkásaival. Nem sok ideje volt beszélgetni, másnap is akadt dolga, éppen a beharangozott hétvégi esőzést szerette volna beelőzni. A dinnyézésben jártas termelő 33 éve alatt alaposan kiismerte a dinnyetermesztés minden csínját-bínját. A szokásos 18 hektárt idén – ő is jó megérzéssel – a felére csökkentve művelte be.

– Voltak már gyengébb évek, az is figyelmeztető jel, ahogy a piac és az időjárás kiszámíthatatlansága – indokolta döntését. Dinnyeföldjéről július 12-én szállították el az első, hazai piacra szánt termést. Az észt kapcsolatról elmondta, évtizedes, jól működik, megbízható.

– Az észtekkel korrekt az együttműködésünk, ők szeretik közvetlenül a termelőtől, kamiontételekben beszerezni a friss árut. Én ilyet tudok nekik szállítani, saját dinnyét, jó minőségben. A területemről egyébként 70 százalékban exportra, 30 százalékban hazai piacokra viszik a dinnyét, kilójáért 20-22 eurocentet adva. Kitétel, hogy egy dinnye nem lehet 9 kilósnál nagyobb – mesélte. Már látja, az idei termés kevesebb lesz. Jó, közepes szezont vizionál a gazda. A hideg éjszakák miatt sok dinnye megszakadt, kevés volt a kötés, jött a gombabetegség. Ami pozitív az idei szezonban: a földeken nincs munkaerőhiány.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete folytatva a megkezdett hagyományt, szombaton nyitott dinnyeföldek napját hirdetett. A termelőknek lehetőségük volt a termőterületük képzeletbeli kapuját kinyitni, hogy bővítsék az értékesítési csatornáikat, és a vásárlóknak egy-egy természetközeli programot nyújtsanak.

Békés megyéből a békéscsabai fiatal gazda, Záhorszki Róbert csatlakozott a kezdeményezéshez. Családi hagyományt visz tovább. Négy éve egyedül gazdálkodik 2 hektáron. Azt nyilatkozta, ebben nőtt fel, látja munkája eredményét, ezt szerette volna másoknak is megmutatni. Dinnyés standjai vannak, az áru egy részét ott értékesíti és felvásárlóknak adja el a görögdinnyét.