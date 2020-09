Napelempark épül a békéscsabai sportcsarnoknál

Napelemparkot, valamint energiatároló-rendszert építenek egy 18 milliárd forint értékű, összetett energetikai program keretében Békéscsabán, a városi sportcsarnok környékén. A beruházás – amely jelenleg is zajlik és a tervek szerint idén véget ér – alapkövét csütörtökön tették le ünnepélyes keretek között.

A Modern Városok Program keretében, összességében 18 milliárd forintból egy komplex energetikai projektet valósítanak meg Békéscsabán. Ennek egyik részeként három napelempark épül a városi sportcsarnok szomszédságában – ezek közül kettő parkoló fölötti lesz –, közel 4 ezer panelt helyeznek el. A rendszer teljesítménye 1,3 MWp lesz. A mostani fejlesztés kivitelezési része év végéig befejeződik, ezt két hónapos próbaüzem követi.

– Közös cél Magyarország versenyképességének növelése – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. Nagy Balázs hozzátette, 2010 előtt hitelek felvételére kényszerültek az önkormányzatok, ha fejleszteni akartak, így eladósodtak. 2010 után a kormány 1400 milliárd forint adósságtól szabadította meg az önkormányzatokat. Most a 2010 előtti korszakkal teljesen ellentétes folyamatok zajlanak, a települések lehetőségeket kapnak.

Kiemelt jelentőségűeknek mondta az energetikai projekteket, hiszen nemcsak hazai, hanem európai uniós előírásokat is teljesíteni kell. Jelezte: Békéscsabán egy komplex fejlesztésről van szó, most napelempark épül, a geotermikus energiát is hasznosítanák, korszerűsítik a közvilágítást, valamint intelligens közlekedésvezérlő rendszert építenek ki. Hangsúlyozta: a szaktárca a program mögött áll, segít abban, hogy eredményesen megvalósulhasson.

– A kormány figyel Békéscsabára – kezdte Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Kiemelte: a legfontosabb most, a koronavírus-járvány idején az emberi élet védelme, és a védekezés komoly erőfeszítéseket kíván, de közben nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a jövőt szintén építeni kell. A komplex energetikai beruházás a teremtett világ megóvásáról szól, előremutatónak nevezte az okos rendszerek, intelligens hálózatok működtetését, a megújuló energiák hasznosítását.

– Óriási feladataink vannak, és óriási a felelősségünk is – fogalmazott a politikus, hozzáfűzve, a klímakutatók szerint az ember a felelős a felmelegedésért, ezért nekünk is kell a problémára megoldást találni. Hangsúlyozta, nagy lehetőséget rejt a napenergia használata, ezért használni is kell azt. Jelezte: a kormány klímavédelmi akciótervet fogadott el, és 2030-ban a Magyarországon előállított energia 90 százalékban szén-dioxid-mentes lesz.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, a 18 milliárd forintos projektet az elsők között támogatta a kormány a Modern Városok Program (MVP) keretében. A 18-ból 15 milliárd hazai forrásként érkezik, 3 milliárd pedig európai uniós támogatás. Hangsúlyozta: Békéscsaba élen jár az MVP-s beruházások megvalósításában.