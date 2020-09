Mire használjuk fel a minikölcsönt?

Az ember életében gyakran elérkezik az a pillanat, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szerettük volna. Ilyenkor a hónapok óta dédelgetett álmok vagy szertefoszlanak, vagy inkább még többet kell tennünk az elérésükért.

Persze, senki sem tervez a negatív helyzetekkel, ráadásul hajlamosak vagyunk csak a rosszat észrevenni, de szerencsére ma már több lehetőségünk is van arra, hogy inkább pozitív irányba induljunk tovább.

Nem szabad hamar feladni, hanem inkább keressük meg az előttünk levő legalkalmasabb kiutat. De hova tudnunk fordulni, amikor más már nem segíthet? Ilyenkor mindig ott vannak a minikölcsönök.



A régóra dédelgetett nyaralás



Ritkán szoktunk odáig eljutni, hogy kölcsönt kelljen felvennünk, főleg, ha kisebb összegről van, pedig temérdek szituáció létezik, ami megkövetelheti. Az egyik ilyen a nyaralás, amit már az év elején megígértünk a családnak, de valamiért soha nem akar összejönni. Nem mindenki teheti meg, hogy hatalmas összegek költ el egyetlen hét lefogása alatt. Azonban pánikra semmi ok, mert az ország területén, vagy a határhoz közel is találhatunk megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket.

A minikölcsön már 25.000 Ft-tól felvehető, és általában a több százezres nagyságokig is eljutunk. Sokan úgy döntenek, hogy nem akarnak egyszerre befizetni nagy összeget, azonban egy tizedik, vagy huszadik házassági évfordulóra már nagyon érik az 5 csillagos szálloda. Nincs semmi gond, a minikölcsön felvételével lassan fizetgethetjük akár 6 hónapon keresztül is. Ezáltal nem fogja megterhelni a számlánkat, hanem a nem látható befizetésekre is alkalmunk lesz.



Elektronikai frissítés



A nyaraláson kívül a technikai megoldások is több pénzbe szoktak kerülni az átlagnál. Persze, nem feltétlenül a legújabb telefonokat értjük, amik a csúcskategóriában sokszor egy motor, vagy egy régi autó árának felelnek meg. Azonban, lehet, hogy régóta kinéztünk magunknak egy szuper 50 colos tévét, vagy az iskolakezdésre szeretnénk az új tanulót meglepni egy laptoppal. Ezekről az eszközökről azt kell tudni, hogy nagyjából két év múlva már sokkal szebbet és sokkal jobbat fogunk tudni vásárolni, így nagy esély van rá, hogy cserélni akarunk majd.

A minikölcsön megengedi, hogy 6 hónapon keresztül fizessük a terméket, így sokkal kényelmesebbé tesszük a vásárlást, és nem számít, ha két év múlva újra megismételjük. Ebbe a kategóriába tartoznak még a telefonok, tabletek, de akár a legújabb takarító gép is. Szintén használhatjuk a minikölcsönt, ha a rossz mosógépet szeretnénk újra cserélni, de akár a hűtőtől is elbúcsúzhatunk.

A minikölcsön lényege az észszerűségben rejlik. Jó opció lehet 6 hónapon keresztül fizetni valamit, de csak akkor, ha a következő 6 hónapig kibírjuk újabb vásárlás nélkül.

A kölcsönök halmozódása rossz hatással lehet a kedvünkre, de még anyagilag is kárát szenvedhetjük. Ha azonban mindig ésszel vásárolunk, és a termékeket is a lehetőségeink szerint választjuk ki, akkor rengeteg újdonságban lesz részünk a következő években. Arról nem is beszélve, hogy a gyerekeink is rajongani fognak az otthon felfedezhető technikai kütyükért.