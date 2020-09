Megújultak a szarvasi utak és parkolók is

Öt helyszínen összesen hat beruházást adtak át ünnepélyes keretek között Szarvason. A csütörtöki eseményen szalagot vágtak útburkolat felújításnál, aszfaltozásnál, járda helyreállításnál, valamint parkolóépítésnél is. Megtudtuk, a fejlesztések többsége közel 36 millió forint önkormányzati forrásból valósult meg.

A csütörtöki helyszíni bejárás és egyben átadóünnepségek első helyszíne a Kárász utca volt, amely útburkolatának felújítása lakossági hozzájárulással valósulhatott meg. A kivitelezés összesen bruttó 11 millió 220 ezer forint volt, amihez a lakosság 2 millió 805 ezer forinttal, az önkormányzat pedig 8 millió 145 ezer forinttal járult hozzá. A beruházás keretében a lakók kérésére három darab sebességcsökkentőt is kialakítottak – tudtuk meg a helyszínen. Babák Mihály polgármester beszédében elhangzott, mindig jó érzés számára a településen belül olyan összefogást tapasztalni, mint a fent említett útfelújítás. Hozzátette, a Kárász utcában már időszerű volt a burkolatjavítás, amivel most a közlekedés kényelmesebbé, biztonságosabbá vált.

A következő helyszín a Nap utca volt, ahol az Alkotmány utca – Vajda Péter utca közötti szakasz kapott új útburkolatot. Erről Klimaj Attila útügyi referens elmondta, eredetileg két részből, egy burkolattal nem rendelkező, illetve egy leromlott állapotú beton burkolatúból állt. A beruházás keretében mindkettő felújítása megtörtént, amihez a szükséges forrást, közel 5 millió 50 ezer forintot a szarvasi önkormányzat biztosította.

A Nap utca után a Piac parkolóhoz vonult a képviselő-testület, melynek középső négy méter széles közlekedő sávját aszfaltozták. Utóbbi a közlekedés komfortossá tételét szolgálja, ráadásul a szép környezet érdekében némi parkosítást is végeztek a területen – árulta el az átadón Babák Mihály polgármester. Hozzátette, az aszfaltszakasz végére ezentúl egy vízelvezető sáv is került, melynek az eredetin kívül sebességlassító funkciója is van a biztonságos közlekedés érdekében. A teljes kivitelezési költség 3 millió 145 ezer forint volt. A parkoló után pedig a Vasút utcai járdaszakasznál vágtak szalagot, ahol a Deák Ferenc utca és a piac bejáró között, valamint a piac bejáró és a Paletta között történt felújítás. A két szakasz beruházási költsége összesen nettó 9.999 445 forint volt, amiből egy térkőburkolattal ellátott járdát kapott a lakosság.

A piactól a Csaló-közi parkolóba ment a városvezetés, ami közel 6 millió 300 ezer forintból újult meg nemrégiben. Itt Klimaj Attila elmondta, a már meglévő parkoló és terület rendezésére a megnövekedett forgalom miatt volt szükség. A helyszínen ennek megfelelően építettek ki csapadékvíz elvezetést, végeztek szegélykőépítést, lejtésképzést és aszfaltozást, valamint zöldterület felújítást. A jelenlegi kialakításban pedig megvalósult egy darab mozgáskorlátozott-, valamint 22 darab személygépjármű parkolóhely.

Végül megtudtuk, a fent említett beruházások összesen 35 millió 741 904 forintba kerültek, melyeket a szarvasi önkormányzat sajár forrásból valósított meg, főbb kivitelezői pedig a Swietelsky Magyarország Kft., valamint a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. voltak.