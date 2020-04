Megoldást találtak a megyei termelők gondjaira  

A Magyarok Kenyere Programban megyénkben már kijelöltek idei búzagyűjtőpontokat. Gőzerővel dolgozik az agrárkoordinációs munkacsoport, melyet dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke hozott létre. Kezdeményezésük is kellett ahhoz, hogy Méhkeréknél és Battonyánál megnyissák a határátkelőket, hogy újra működjenek a piacok, a kertészetek, az őstermelők pedig árufeleslegeiket a helyi közétkeztetésben értékesíthessék. Dr. Kulcsár Lászlóval beszélgettünk.

– Ön a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) országos alelnöke és megyei elnöke is.

E szervezet a kamarával együtt szervezi idén is a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. A járvány miatt nem merült fel az elhalasztása?

– Lehet bármilyen veszélyhelyzet, a szorgalmas, hozzáértő gazdák megtermelik a búzát. Kiszolgáltatottak az időjárás viszontagságainak, ehhez jött most a koronavírus-járvány. Ez sem akadályozza viszont őket abban, hogy az élethelyzetük miatt kiszolgáltatottaknak segítenek. Vallják, ha adnak egy szelet kenyeret, azzal nem kevesebbek, hanem többek lesznek. A magyarság szolidáris, lehajol az elesettekhez. A program fontos üzenete a Kárpát-medence gazdatársadalmának összetartozása.

– Tavaly milyen eredményeket értek el a program keretében megyénkben, mire számítanak idén, hol tartanak a szervezésben?

– A múlt évben 140 adományozó összesen 4,2 tonna búzát ajánlott fel. A tótkomlósi malomban ebből több mint egy tonna lisztet állítottak el, és az adományok eljutottak a megye minden járásába, rászorulókkal foglalkozó civil szervezetekhez, valamint a határon túlra. Ebben az évben három gyűjtőpontról már megállapodtunk. A kondorosi Szárító és Tároló Zrt.-nél, a Dombegyázi Agrár Zrt.-nél, valamint az orosházi Orosfarm Zrt.-nél is fogadják a gabonát, amit idén is tótkomlósi malomban őrölnek meg.

– Rátérve az agrárkoordinációs munkacsoportra, mi a céljuk?

– Elsősorban az, hogy az agrárkamara közel 24 ezer Békés megyei tagját érintő problémákra helyi vagy javaslatainkat követően országos szinten minél gyorsabban megoldások szülessenek. Dél-békési gazdálkodók jelezték felém, hogy akadályba ütközik számukra a határon túli földterületeik megművelése, a kisebb határátkelőhelyek lezárása miatt. Kezdeményeztem, hogy a mezőgazdasági munkagépek számára, munkavégzés céljából nyissák meg valamennyi átkelőhelyet a megyében. Ez Battonyánál és Méhkeréknél is megtörtént, a személyforgalom egész napos. Azok mehetnek és jöhetnek, akiknek 30–30 kilométeres távolságon belül bejelentett lakcímük, illetve munkahelyük van.

– A termelők egyre nagyobb mértékben jelennek meg primőr zöldségeikkel, gyümölcseikkel, az értékesítéssel azonban akadnak nehézségeik.

– A gazdálkodók érdekeit szem előtt tartva valamennyi település polgármesterénél – ahol a piac bezárt – eljártam az újranyitás érdekében. Sok vállalkozónak, őstermelőnek a megélhetését biztosítja a piacon történő közvetlen értékesítés. A helyi termelők fogyasztókkal, áruházláncokkal, a helyi termelési lánc egyéb szereplőivel való összekapcsolásában is előreléptünk. Felkértem Prohászka Bélát, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnökét, a Mintamenza-program szakmai vezetőjét, hogy járjon közben, közvetítsen a termékek fogyasztókhoz eljuttatásában. Azóta folyamatosan egyeztet a primőrt előállító gazdálkodókkal, és egyre több településen a helyben előállított, szezonális zöldségeket, gyümölcsöket vásárolják a közétkeztetés számára. Ez is hozzájárul a piaci zavarok enyhüléséhez.