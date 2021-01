Márciusig tart a téli vadetetés

Nagy hidegben nem csak az emberek és a háziállatok kapnak kiemelt figyelmet. A hó és a fagy elzárhatja az élelmet a vadon élő állatok elől, így ilyenkor szükség lehet az etetésükre, melyet a hivatásos vadászok végeznek.

Mint megtudtuk az intenzív vadetetés minden év októberében kezdődik, és a rá következő esztendő márciusáig tart, így bár az előrejelzések szerint a napokban enyhülhet az idő, az állatok etetése hivatalosan tavaszig tart. A hivatásos vadászok szállítják ki a takarmányt az etetőkhöz: jellemzően lucernaszénát visznek az őzeknek, a nyulaknak és a dámszarvasoknak.

Szemestakarmányt is kijuttatnak, melyet a megyében igen jelentős fácánállomány is fogyaszt. Természetesen mások is jóllaknak ilyenkor, többféle védett, nem vadászható állat is itt keres élelmet, így például a különféle énekesmadarak is nagy számban előfordulnak az etető körül.

Hrabovszki János, az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezetének elnöke a vadásztársaságok egyik legfontosabb feladatának nevezte a vadon élő állatok élelmezését.

– A hideg, a fagy, a hó együttesen elzárhatja a természetes táplálékszerzés lehetőségét, ezért az embereknek, a vadászoknak kell pótolniuk a kieső élelmet. Ha nem adunk ilyenkor a vadon élő állatoknak táplálékot, lesoványodhatnak, legyengülhetnek, akár el is pusztulnak. Ráadásul, ha az állatok nem kapnak élelmet, a lakott településekre is bemennek, és lerágnak mindent, amit ott találnak, tönkretehetik a kerteket, a dísznövényeket

– árulta el Hrabovszki János.

Hozzátette, fontos, hogy a gazdálkodók, a kerttulajdonosok ilyenkor is megnézzék a területet, és ha esetleg vadkárt tapasztalnak, szóljanak a helyi vadásztársaság képviselőjének, hogy közös erővel tudjanak megoldást találni a problémára.

A vadon élő állatok októbertől márciusig több ezer tonna szemestakarmányt kapnak, melyet még aratás idején raktároznak be a vadásztársaságok. Ezek jellemzően a terménytisztítókból kerülnek ki: többek közt tört kukoricát vagy napraforgóocsút tárolnak be a vadászok télire. Hrabovszki János hangsúlyozta, az etetéssel a vadállomány megőrzéséről is gondoskodnak a vadásztársaságok.

– Nemcsak a vadászható törzsállomány megtartása fontos, hanem az is, hogy újra tudjanak szaporodni a természetet színesítő vadon élő állatok, hogy aztán a tél elmúltával ismét jó kondícióban vágjanak neki az új tavasznak

– emelte ki a vadászkamara megyei elnöke.