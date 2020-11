Ma még fontosabb, hogy egy vállalkozás több lábon álljon

Különböző mértékben és különböző módokon, de a vállalkozásokat is érinti a koronavírus-járvány második hulláma. A nehézségeket általában több lábon állással igyekeznek kiküszöbölni az érintettek.

A járványhelyzet még inkább megerősítette a több lábon állás fontosságát – nyilatkozta lapunknak Balázs László, a békési Inter Turbo Kft. ügyvezető igazgatója. Mint elmondta, cégük tevékenységének legnagyobb részét a nemzetközi fuvarozás biztosítja.

– Kamionjaink szabadon mozoghatnak, ugyanakkor a munkánkat egy folyamat nagyon megnehezíti – fogalmazott kérdésünkre a szakember.

– Több, nemzetközi fuvarozással foglalkozó külföldi cég elkezdett önköltségi vagy az alatti áron dolgozni.

Ezzel természetesen a piac fontos részét lefölözik. Jelenleg nem is nagyon értjük, hogy miként lehet egy-egy megrendelés esetén csak az útdíjat, az üzemanyagköltséget, valamint a sofőr bérének összegét elkérni, hiszen ennél sokkal több tényező minden merül fel. Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen taktikával dolgoznak, nyilván a piacszerzés a fő céljuk, de nagyon sok, szintén az ágazatban dolgozó vállalkozást hoznak ilyen módon nehéz helyzetbe.

Balázs László kérdésünkre elmondta, a fuvarkeresésre így kétszer-háromszor annyi energiát és időt kell fordítaniuk, mint korábban. A szakember felvetésünkre hangsúlyozta, a belföldi fuvarozási piac viszonylag jól működik.

– Ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk más irányú tevékenységeinkre is, hogy kiegyenlítsük a nemzetközi fuvarozásban jelentkező visszaesést – tette hozzá. – Erősítettük építőipari munkáinkat, ami iránt jelenleg viszonylag nagy a kereslet, és elfogadható áron is lehet dolgozni. Szerződést kötöttünk egy céggel, melynek márkaszervizei lettünk, ez szintén az előbb említett folyamatokat erősíti.

A több lábon állás ebben a helyzetben talán még inkább kulcskérdéssé vált.

Barta István Zoltán kisboltot és magánpostát is működtet, illetve gázfutárként is tevékenykedik: – Jónak tartom a maszkviselési szabályokat, nálunk eddig sem okozott problémát, nagyon kevés emberre kellett rászólnunk, mert nem hordta a védőeszközt – fogalmazott kérdésünkre a békési vállalkozó. – Mindez egyfajta biztonságérzetet is ad a vásárlóknak. A most életbe lépett szigorítás pedig csak erősíti a folyamatot.

Barta István Zoltán elmondta, jelenleg nem érezni a tavaszihoz hasonló pánikvásárlási lázat, ami köszönhető annak, hogy véleménye szerint emberbarátabbak a szabályok, mint a környező vagy akár a távolabbi országokban.

– A postai szolgáltatás, illetve a gáz terén némi visszaesés tapasztalható, aminek különböző okai vannak. A járványhelyzettel párhuzamosan elég sokan átálltak arra, hogy online utalják át csekkjeiket – folytatta a gondolatot. – A gáz esetében azért más a helyzet, mert egyelőre enyhébb volt az időjárás. Természetesen az őszi, téli hidegek beálltával ez alapvetően változhat.