Lelkesen dolgoznak a csabai kertészetükben a Degré utcai fiatalok

Már reggel hatkor megkezdték a munkát a Degré utcában található Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ lakói. A délelőtti meleg sem vetette vissza a munkatempót, ottjártunkkor a minap a fiatalok éppen a frissen szedett hagymát válogatták.

– Amelyik növény azt kívánja, hogy a reggeli időszakban legyen szedve, azt megszedtük. Utána gyomláltunk és karfiol-, valamint káposztamagokat vetettünk – osztotta meg velünk Tóháti Szilvia, a kertészet segítője.

A krumpli, a paprika, az uborka, a méteres bab és a paradicsom is éppen a napokban kezdett el érni. De mivel feldolgozni, savanyítani, fagyasztani nem nagyon tudják, ezért igyekeznek helyben értékesíteni a növényeket. A fóliasátorban például ­egynyári virágok voltak, ám ezekből szerencsére csak kevés maradt, a nagy részét már sikerült eladniuk.

De persze a kertészet mellett is akad még munka, az épületet körülölelő hatalmas zöldterület gondozásából is mindenki kiveszi a részét. Van, aki a fűnyírásért felel, más a parkgondozást végzi.

A nappali ellátásban lévők például tűzesőt és levendulát ültettek az épület másik oldalán.

– A karantén ideje alatt a napközi be volt zárva, most nyitott ki újra június végén, de az ottani ellátottak még külön dolgoznak a többiektől. Remélhetőleg augusztus 1-től visszakerülhetnek a megszokott helyükre. A járvány sok mindent befolyásolt, de szerencsére mindenki jól vette az akadályt, és alkalmazkodni tudott a kialakult helyzethez – ismertette Szász Eszter, a fejlesztő foglalkoztatás vezetője.

Mint mondta, a foglalkoztatáson belül vannak, akiket A munka törvénykönyve szerint foglalkoztatnak négy-nyolc órában, és vannak a fejlesztési jogviszonyban állók.

– Intézményünk törekszik arra, hogy minden ellátottunk az egészségi állapotának, képességeinek, korának, fizikai és mentális állapotának legmegfelelőbb foglalkoztatási formában tudjon dolgozni. Így jelenleg hetven főt foglalkoztatunk, a legtöbben a segítők irányítása mellett, önállóan végzik tevékenységeiket a kreatív-, a kosárfonó és a szőnyegszövő műhelyben vagy pedig a kertészetben. Az így készült termékek, termesztett növények pedig mind kivétel nélkül megvásárolhatóak a Degré utcai intézményben kialakított árusítóhelyen is, ahol az értékesítést is a fiatalok végzik – árulta el Szász Eszter.

A vásárlók is nagyon elégedettek

Szekeres Tamás tíz éve oszlopos tagja a Degré utcai kertészeknek, a rehabilitációs célú lakóotthonból jár ki mindennap gondozni az otthon területén termő növényeket.

A fiatal gondozott büszkén mutatta frissen szedett impala krumpliját, amelynek egy-egy darabja akár fél kilót is nyomhat. – Mi magunk is kipróbáljuk az itt termett zöldségeket, legutóbb a sárga burgonyából készítettünk rakott krumplit, nagyon finom lett, mind elfogyott. De a vásárlói visszajelzések is pozitívak. Ráadásul mostanra már egy helyi biobolt és a szomszédos vendéglátóhely is folyamatosan rendel tőlünk. Mi pedig igyekszünk az árakat reálisan, az éppen aktuális piaci árak alapján belőni – mesélte a lelkes kertész.