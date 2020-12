Lanyha a kereslet az alma iránt, pedig a piacon most kínálat van

Pár hónapja még felrobbant az almapiac, nyáron dupla annyit kellett fizetni a gyümölcsért, mint egy évvel korábban, és a kereslet is megnőtt. A szakértők szerint mindez leginkább a kedvezőtlen időjárás és a hazai elavult ültetvények számlájára írható. Mára ugyan némileg csillapodtak az árak, de a kereslet az ágazati szereplők szerint lanyha.

Ahogy arról korábban hírportálunk beszámolt, kevesebb magyar alma került idén a boltokba, az árak pedig jelentősen nőttek. Ennek oka, hogy nemcsak itthon, hanem Európa-szerte már második éve marad el a termésmennyiség az átlagostól. A kiürült készletek miatt már a szüret előtt hatalmas drágulás söpört végig a piacokon.

A KSH legfrissebb adatai szerint novemberben egy kilogramm alma átlagára 462 forint volt, szemben a tavalyi 309 forintos árral. A csúcsot egyébként idén júliusban érte el a gyümölcs ára, amikor 624 forintba került átlagosan egy kiló alma.

A csorvási Hunapfel Mezőgazdasági Kft. a Dél-Alföld régió egyik legnagyobb gyümölcstermesztő üzeme. Pusztai József, a társaság ügyvezetője a gyenge termésről elmondta, tavasszal sokszor volt éjszakai fagy, és többször érték jelentős fagykárok a gyümölcsösöket. Mindezek mellett a rendkívül aszályos tél végi, kora tavaszi időjárás is rontott a helyzeten, ami aztán a gyenge idei terméshez vezetett. A csorvási üzemnél lényegében már nincs eladó alma, üres a raktár, ottjártunkkor az utolsó konténereket készítették elő a szállításra, az összes gyümölcsöt sikerült eladniuk. A több mint 800 tonnás almatermésből nagyságrendileg 3 tonna maradt, amit a napokban szállít el a vevő.

– Nemrég egyeztettem a legnagyobb vásárlónkkal, aki elmondta, hogy a tavaszi pandémiás időszak alatt alig győzte kielégíteni a megrendeléseket. Most viszont minden rendelkezésre álló raktáruk tele van, minden szabad hely fel van töltve saját, illetve vásárolt almával, de gyakorlatilag pang a piac, nem veszik az almát. Többért vásárolta meg tőlünk a gyümölcsöt, mint ahogy most el tudja adni. Elmondása szerint még Szlovákiában is áll a piac, pedig ott az alma ára jelentősen kedvezőbb a hazainál – részletezte az ügyvezető.

Hozzátette, az utóbbi időben már ők is olcsóbban adták a becsomagolt, betárolt almát, mint korábban, amikor lényegében a fáról leszedve, konténerben vitték el azokat. Megjegyezte, a golden és a gála fajtákból volt kifejezetten jó termés, túlkínálat.

A csabai piacosok tapasztalatai szerint sem megy az alma.

A tarifa a kofáknál 350-400 forint között alakul, az egyes áruházakban pedig ennél magasabb árakkal is találkozni.

A piaci árusok hozzátették, nemcsak az almára, hanem összességében a gyümölcsre lanyha a kereslet, úgy fogalmaztak, hogy idén még nem startolt el a piac, pedig karácsonyra ilyenkor már általában be szoktak vásárolni gyümölcsből az emberek. Tapasztalatuk szerint a mandarinnál a legjobb a helyzet, azt keresik most a vevők.

Támogatják a modernizálást A Magyar Nemzet szerint a hazai gyümölcsösök jelentős része korszerűtlen, azokat a rendszerváltás előtti évtizedekben telepítették. Kiemelték: amennyiben a termesztők meg szeretnék állni helyüket az európai versenyben, nélkülözhetetlen a mielőbbi modernizálás. Ebben segíthet az, hogy új, ültetvénytelepítést támogató pályázatot tervez közzétenni jövő tavasszal az Agrárminisztérium. A tervezett felhívás új ültetvények telepítésé, és a kapcsolódó egyéb beruházásokat támogathatja.