Közel negyedmilliárd forintból korszerűsítik a gyulai versenyuszodát

Megkezdődött a Gyulai Várfürdő versenyuszodájának közel 230 millió forintból megvalósuló energetikai korszerűsítése. A fejlesztés a vendégek komfortérzetét is erősíti majd.

– A Várfürdő folyamatosan fejlődik kisebb-nagyobb beruházásokkal – mondta a beruházást bemutató kedd délelőtti, helyszíni sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere kiemelte, a cég saját forrásokból is végzett fejlesztéseket.

– Bár a koronavírus-járvány a társaságot is nehéz helyzet elé állította, az elmúlt évek sikeres gazdálkodásának köszönhetően újabb korszerűsítéseket is képes volt megvalósítani a Gyula Várfürdő Kft. – tette hozzá. – A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert támogatás segítségével pedig olyan energetikai beruházás-sorozat készülhet el, amely a vendégek komfortérzetét is növelni fogja mind a 25, mind az 50 méteres uszodában.

Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a munkálatok egyik eleme érinti a főépületet is, hiszen annak tetejére 50 kW-os napelemes rendszert telepítenek a téli főbejáratnál.

Emellett cserélik majd az 50 méteres medence ponyváját. A jelenlegi, gyenge hőszigetelő képességű kétrétegű ponyva, sátorfedés helyére új, háromrétegű, 2 légkamrás ponyva kerül majd. Új, korszerű légbefúvót építenek be a meglévő helyére az 50-es uszodánál. Ugyancsak új, bővített hővisszanyerős szellőzőrendszert építenek ki a 25 méteres uszodában. Két-két hővisszanyerő hőcserélővel ellátott légkezelő befúvóegységet és hővisszanyerő hőcserélővel ellátott légkezelő elszívó egységet telepítenek. A befúvó és elszívó gépek közvetítőközeges hővisszanyerővel vannak ellátva, az elszívott levegő hőjét a befúvó gép hasznosítja.

A 25 méteres uszodában kicserélik a fűtőtesteket. Kialakítanak egy akadálymentes öltözőt, illetve wc-t és tusolót. Beépítenek egy liftet, így akadálymentesen megközelíthetővé válik az 50-es medence. Az uszodaépület nyílászáróit kicserélik. 15 centiméter vastag homlokzati hőszigetelést alakítanak ki a sportuszoda épületén. Szigetelik a lábazatot és az alagsori pincefalat.

A 25 méteres uszoda épületében kicserélik a jelenlegi 300 W-os fémhalogén világítótesteket 256 W-os LED világítótestekre. A beruházás a TOP-on elnyert 228 millió forintos támogatás segítségével valósul meg. A teljes fejlesztést 2021 februárjában zárják le.

– A munkálatoknak köszönhetően meghosszabbítjuk a versenyuszoda élettartamát, amely még hosszú évtizedekig szolgálja majd mind a gyulaiak, mind a más településekről érkező vendégek kényelmét – hangsúlyozta Kun Miklós.

Az iskola úszásoktatásnak a lovarda és az AquaPalota rekreációs medencéje ad majd helyet, illetve az 50 méteres medence folyamatosan üzemelni fog.