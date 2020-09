Kőkemény talajon bizonyítottak a gépek a csabai bemutatón

Négyhektáros, kőkemény lucernaföldön törték fel, munkálták el a talajt a békéscsabai Alfa-Gép Kft. szerdai, gyakorlati bemutatóján. A megjelentek láthatták azt is, hogy mennyire segíti a gép az embert a mai, modern mezőgazdaságban.

Az agrárium szereplői pontosan tudják, hogy a folyamatosan fejlődő technológiák csak az egyre korszerűbb erő- és munkagépekkel együtt hatékonyak. A gazdáknak az is fontos, hogy forgalmazók révén helyben jussanak világszínvonalú gépekhez, illetve láthassák is ezeket munka közben. Ezért rendezte a mezőgazdasági gépkereskedelem piacán 1996 óta jelen lévő Alfa-Gép a szántóföldi bemutatóját, szép számú érdeklődő részvételével.

Szabó István, a cég ügyvezetője kiemelte, a közel negyedszázad alatt rendszeresen tartottak kisebb-nagyobb gyakorlati bemutatókat a kertészetitől a fokhagymatermesztés gépein át a mostani, szántóföldi traktorok és munkagépek működés közbeni megismeréséig.

– Egy-egy ilyen gyakorlati bemutatón képet kapnak a gazdálkodók arról, hol is tart ma már a világ mezőgazdaságigép-gyártása – hangsúlyozta Szabó István. – Mi pedig meghallgatjuk régi és leendő ügyfeleink véleményét, elvárásait és válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

A leggyakoribb kérdés, persze, az, hogy mi, mennyibe kerül, és mit tud annyiért? A válasz roppant egyszerű: minél többre képes egy gép, annál drágább. A millióktól és a tízmillióktól a laikus elképedhet, de a szakemberek pontosan tudják, hogy egyszer-egyszer kell jó döntést hozniuk, és a gépek hosszú időn át kiszolgálják őket. Másrészt sokan pályáznak megyénkben is a gépvásárlást segítő állami keretre évről évre, és így sok esetben nem is olyan vészes az önerő. Emellett pedig sokan – így az Alfa-Gép is – forgalmaznak használt gépeket.

Mondhatjuk, újkígyósiak találkozásának is helyt adott a csabai rendezvény. Bánfi János őstermelő és Bozó József, a Kígyós Agrár Kft. ügyvezetője együtt nézett végig egy-egy gyakorlati munkafolyamatot. Mindketten elmondták, bátor volt a Szabó Pista, hogy ilyen kőkemény talajon tartotta a bemutatót, de bejött neki, mert a gépek bizonyították ,,rátermettségüket”. A kevermesi Kása Ferenc hétéves Feri unokájával és a gyermek unokatestvérével, a lőkösházi Bellér Dáviddal érkezett a bemutatóra. Kása Ferenc elmondta, kíváncsi volt a legújabb mezőgazdasági technikákra. Amikor a gyermekek megtudták, hogy hova készül, nem lehetett otthon tartani őket, mert látni akarták a gépeket.

Szabó István hangsúlyozta, sok esetben ezeknek a gépcsodáknak köszönhető, hogy a fiatalok az agráriumot választják életpályának. Vannak, akik beleszületnek ebbe, és továbbviszik a családi gazdálkodást, mások pedig azért jelentkeznek például növénytermesztő gépésznek, mert érdeklik őket ezek a szupermasinák.

– Megyénk munkagép-kapacitása lefedi a mezőgazdasági területek igényét. Vagyis korszerű mezőgazdasági gépekkel közép- és nagygazdálkodóink ellátottsága megfelelő – emelte ki dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Kiemelkedik néhány nagygazdaság, amely alkalmazza az innovatív technológiákat. Új irány kezdődött el a mezőgazdasági gépek beszerzésénél, felismerve a precíziós gazdálkodás előnyeit. Már több gazdálkodó figyelembe veszi ezt a lehetőséget beszerzéseinél.

Az elnök kitért arra, jelenleg az állattartó telepek korszerűsítése, a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, valamint a kertészeti üzemek korszerűsítése program keretein belül lehet mezőgazdasági gépbeszerzésre is pályázni.