Kitörölhetetlen nyomot hagytak az agráriumban a Békés megyei díjazottak

Mint arról már hírt adtunk, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök Erdélyi Istvánnak, a szarvasi Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatójának és Horváth Józsefnek, az Orosháza és Térsége Gazdakör nyugalmazott elnökének. A megye agráriumáért és a gazdák érdekében végzett kimagasló tevékenységüket dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke is méltatta. Mindhármukkal beszélgettünk.

Erdélyi Istvánnak a Gallicoop folyamatos fejlesztésében elért sikerei közismertek. Arról azonban kevesebben tudnak, hogy Sátoraljaújhelyen született, érettségizett, és 1973-ban feleségével, az újkígyósi Bacsa Gabriellával – aki szintén agrármérnökként végzett – ösztöndíjasként érkezett a helyi Aranykalász téeszbe. Ahol akkoriban a sertéstenyésztés vitte a prímet, a település pedig a libatartásról is híres volt. Erdélyi István több beosztás után 1984 és 1990 között termelési főmérnökként dolgozott. Ezt követően a szarvasi Dózsa téesz vállalkozási főágazat-vezetőjeként pulykára váltott. Letették a Gallicoop alapjait, melynek 1992-ben a vezérigazgatójává választották.

– Büszke vagyok arra, hogy irányításom alatt, a 30 év során a társaság hazánkban az első számú pulykaintegrációvá nőtte ki magát

– hangsúlyozta.

– A cég több mint ezer embernek nyújt megélhetést, emellett a pulykanevelésben és -hizlalásban további több száz család is megbízható partnerként tartja számon a vállalatot. A mostani, rangos állami kitüntetés azoké is, akik nap mint nap segítették munkájukkal céljaink elérését. Amikor 1992 júliusában átvettük a vállalatot, nem sokan hittek abban, hogy életben marad, hiszen rendkívül sok nehézséggel küzdöttünk. A korábbi elismertségünk alapján viszont a megyében jól tudták, amennyi pulykát behozunk, azt ki is fizetjük. Évről évre folyamatosan fejlődtünk, a termelői kört bővítettük, és ’94-től megszerveztük az integrációt. A keltetőtől a napospulykán át az értékesítésig valamennyi láncszemet ellenőriztünk, és együttesen ez adta a biztonságot a társaságnak.

Dr. Kulcsár László kiemelte, a hazai pulykatenyésztés, illetve -feldolgozás fejlesztésében végzett több évtizedes, eredményes munkája mellett Erdélyi István a megyei gazdák érdekében is sokat dolgozott és dolgozik a NAK megyei alelnökeként.

– Mindig innovatívan gondolkodik, fogékony az új műszaki megoldásokra, hangsúlyt fektet a környezetbarát megoldásokra

– emelte ki az elnök.

– A Gallicoopnál például olyan szennyvíztisztító telepet létesített, ami egyedülálló a térségben. Aktívan közreműködött, hogy Szarvasra települjön egy 4,3 megawattos német biogázüzem, mely környezetkímélő módon megvalósítja a vágóhídi hulladék ártalmatlanítását.

Erdélyi István számos kitüntetést kiérdemelt. Újkígyós és Szarvas díszpolgára, az Életfa-emlékplakett bronz fokozatát Nagy István agrárminisztertől vette át a pulykatermékpálya fejlődésében elért elévülhetetlen eredményeiért, munkahelyteremtő tevékenységéért, társadalmi szerepvállalásáért.

És hogy milyenek lesznek a nyugdíjas évei? A szakember kiemelte, már az eddig eltelt néhány hónapból is látszik, hogy nagyon érdekesek. A színészlegenda, Feleki Kamill mondta erről: „Reggel felkelek, keresek valamit, és huss, eltelt a nap.”

– Én is így vagyok ezzel, de azért is, mert mindig adódnak feladataim – ecsetelte a kitüntetett.

– Persze 72 éves korában az embernek lazábbra kell vennie az életritmusát. Úgy gondolom, az egészségem rendben van, legalábbis reggel még úgy keltem fel. Remélem, jó pár évig tudok még az unokáimmal és a teendőimmel foglalkozni.

Ha már család, Erdélyi István és felesége életét lányuk és fiuk mellett öt unoka, Kristóf, István, Levente, Bence és Alexandra aranyozza be egyévestől a 23 évesig. Kristóf tavaly április elsején született, Erdélyi István 1990. április 1-jén kezdett a szarvasi Dózsa téeszben. Ahogy mondta, egyik sem áprilisi tréfa.

Horváth József ugyan a múlt évben átadta a stafétabotot Brlázs Róbertnek az Orosháza és Környéke Gazdakör élén, de utódját alelnökként segíti. A MAGOSZ-ban megyei elnökségi tag, és miként itt, az agrárkamaránál is országos küldött. Emellett a NAK orosházi agrárbizottságának elnöke.

– Meglepődtem és meghatódtam, amikor megtudtam, hogy Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el munkásságomat

– hangsúlyozta Horváth József, aki gazdálkodócsaládba született 1944-ben. Tavaly Orosháza díszpolgárának választották. Egyik elismerés sem csak az ő érdeme. A család mellett azé a közösségé, mely körülvette, körülveszi. Mindazoké a gazdatársaké is, akik jöttek az első hívó szóra, akikkel együtt dolgoztak.

A díjazott elmondta, nagyon jólesett neki dr. Kulcsár László gratulációja, valamint az is, amit Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke nyilatkozott. Eszerint, ha van gazdakör, melynek a szövetség sokat köszönhet, az az orosházi és annak elnöke, Horváth József.

– Hosszú évekkel ezelőtt innen indult a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Együttműködési Fóruma – ecsetelte a díjazott.

– Ez megalapozta a Magyarok kenyere programot, az Orosházi Hagyományok-Ízek Versenyt. Az összefogás, a találkozás fontosságára helyeztük a hangsúlyt. Mindig is az lebegett a szemem előtt, hogy a gazdatársakat a számukra szükséges információkhoz juttassuk, ezzel is segítve munkájukat. Most a személyes fórumok ugyan hiányoznak, de az internet révén végezzük tovább ezt a munkát.

Az utókornak kötelessége emlékezni A hazai állattenyésztésben elért eredményei, valamint a magyar gazdák érdekvédelmében és rendszeres tájékoztatásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként kapta meg Horváth József a Magyar Arany Érdemkeresztet. Dr. Kulcsár László gratulációja mellett elmondta, Horváth József az, aki emlékművet állíttatott Orosházán a meghurcolt gazdáknak, a búzanemesítőknek. Horváth József kiemelte, az utókornak kötelessége emlékezni és emlékeztetni, visszaállítani azok becsületét, akik már nem állhatnak ki önmagukért. Ezért szorgalmazta a Dél-Alföldi Fehér Gárda mozgalomban meghurcolt, elítélt parasztemberek emléktábláját Orosházán. A Fehér Gárda antikommunista mozgalom különösen a Viharsarokban, a Hódmezővásárhely és Orosháza közötti pusztákon volt aktív. – Állattenyésztőként dolgoztam a régi állami gazdaságban, majd a szentetornyai Petőfi Termelői Szövetkezetben is, 2002-ben lettem nyugdíjas – mondta Horváth József. – Ezt követően a közélet felé fordultam, mindig is a gazdálkodók körében végzett munka volt, ami lekötött.

