Kifogott a megyei gazdákon a szeszélyes időjárás

A hagyomány szerint Péter-Pál napján kezdődik a gabonabetakarítás, de hétfőre már az őszi árpával jócskán elhaladtak megyénk gazdái. Akiket a koronavírus-járvány sok mindenben akadályozott, de a földek megművelésétől nem tántorított el. Az időjárás ebben az évben nem volt kegyes hozzájuk, a legtöbb helyen a kéthónapos aszály jelentős terméskiesést okoz. A megyei növénytermesztés is terítékre került az agrárkamara hétfői, békéscsabai félévértékelőjén.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke kiemelte, a szárazság az őszi és a tavaszi vetésű növényeknél is gondot jelentett. Az ősziek a csapadékhiány miatt nem tudták felvenni a vízben oldódó tápanyagokat. Így nem csoda, hogy kevés a szem a kalászokban, vékony a gabonák szára. A tavasziaknál a kukoricát és a napraforgót lényegében porba vetették a gazdálkodók. Ezen növények fejlődésének viszont jól jött a május végétől beállt esős idő.

– A kamara megyei vezetése a járványhelyzet idején is olyan kezdeményezéseket tett, melyek megvalósulása segítette a termelőket – hangsúlyozta dr. Kulcsár László a békéscsabai tanácskozáson. – Április 2-án létrejött az agrárkoordinációs munkacsoportunk. Ennek javaslatára többek között a magyar-román határon Battonyánál és Méhkeréknél lehetővé tették az emberek és gépek átjárását a földek megművelése, a munkaerő biztosítása érdekében. Újranyitottak bezárt piacok a megyében, és itt a gazdák értékesíthették beérett portékájukat. Az Én is hazait vásárolok kampányban is aktívan részt vettünk. Emellett a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségével, azon belül Prohászka Béla alelnökkel közösen léptünk abban, hogy a megtermelt árut helyben felhasználják, például a közétkeztetésben.

A NAK megyei elnöke kitért arra, a járvány időszakára esett az Egységes Kérelmek benyújtásának időszaka. Országosan a falugazdász-hálózatok közül a Békés megyei nyújtotta be a legnagyobb területre a támogatási igényt. Földbizottsági jogkörben az idei év első felében havi 245 szerződést véleményeztek a megyei kamaránál, tavaly ugyanebben az időszakban ez a szám 234 volt.

A Magyarok Kenyere Programban a MAGOSZ-szal közösen a búzagyűjtőpontokat kijelölték a megyében, mégpedig Orosházán, Kondoroson, Dévaványán és Dombegyházon. A múlt évben Békésben 140 adományozó 42 tonna búzát ajánlott fel. A lisztet rászorulók között osztották szét.

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, a megyéből ebben az évben 13 814 Egységes Kérelmet nyújtottak be, a megigényelt terület 440 ezer hektár, ami több a múlt évinél. A tavalyi Egységes Kérelmek kifizetése éppen ma zárul le, 38,6 milliárd forintot kaptak összesen a megyei igénylők. A főigazgató szólt arról, hogy a parlagfű ellen a földhasználóknak a korábbiaktól eltérően egész évben védekezniük kell, és az ellenőrzések július elsején elkezdődnek. Az időjárás sok növénynek nem kedvezett, de a gyomoknak igen, így például most várható a parlagfű nagyarányú berobbanása.