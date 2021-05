Jövő nyáron kétszáz dolgozóval startolhat az Airbus Gyulán

Várhatóan jövő év közepén készülhetnek el az első alkatrészek az Airbus Helicopters gyulai helikopteralkatrész-gyárában – nyilatkozta hírportálunknak Bruno Even. Az Airbus Helicopters vezérigazgatója az épülő üzem területén megtartott bokrétaünnepséget követően adott villáminterjút hírportálunknak.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely nem képes önállóan tárgyalni a nemzetközi porondon

– A bokrétaünnepen említette, hogy számos tényezőt mérlegeltek, mielőtt úgy határoztak, hogy Gyulán valósítják meg beruházásukat. Mi döntött a Békés megyei város mellett?

– A versenyképességet, a kompetenciákat és a motivációt egyaránt mérlegeltük, és ezek alapján választottuk ki Gyulát. A bokrétaünnepen első alkalommal jártam a városban, és a benyomásaim nagyon kedvezőek. Egyrészt jó volt látni, hogy milyen kiváló ütemben halad a gyár építése. Emellett ugyanilyen pozitív érzéssel töltött el az elkötelezettség, amit Gyulán tapasztaltam. Mind dr. Görgényi Ernő polgármester, mind a helyi közösség nagyon eltökélt, nagyon fontosnak tartja a fejlesztést. A gyárépület elkészülte kiemelkedően lényeges dolog, de a sikeres működéshez erre a mentalitásra is szükség van.

– Hogyan látja, mikor kezdődhet el a munka a gyulai Airbus-gyárban?

– Ahogy említettem, az építkezés jó ütemben halad, minden a tervek szerint alakul, de még rengeteg munka vár ránk. Jelenleg úgy gondolom, hogy jövő év közepétől megkezdődhet a termelés, és elkészülhetnek az első gyulai Airbus-alkatrészek.

– Ha már az alkatrészeket említette. Mik készülnek majd pontosan az üzemben?

– Úgynevezett dinamikus alkotóelemeket gyártanak majd Gyulán helikopterek számára, olyan alkatrészeket, amelyek létfontosságúak a repülés szempontjából. Egyebek mellett a főrotor számára is készülnek majd alkatrészek. A helikopterek mellett polgári repülőgépek számára is készülnek majd ajtóalkatrészek. Mint ismert, az Airbusnak működik polgári repülőgépgyártó részlege is. Úgy tervezzük, hogy repülőgépajtók nyitómechanizmusának egyes elemeit is a Békés megyei városban fogjuk készíteni. Összesen egyébként több mint 2000-féle alkatrészt fognak Gyulán gyártani.

– A legtöbbeket talán az foglalkoztatja, hogy mennyi embernek adnak majd munkát?

– Már jelenleg is alkalmazunk húsz műszaki embert, illetve mérnököt, akik képzése részben Németországban, részben Franciaországban már meg is kezdődött. Ez a szám az év végére megduplázódik. A további munkaerő-kapacitást pedig folyamatosan építjük fel. Így terveink szerint a dinamikus bővülési fázis végén több mint kétszáz kollégát fogunk alkalmazni csak az Airbus-gyárban. Ez a létszám azonban csak az Airbus Helicopters Hungary gyulai gyárára vonatkozik. Nem szabad elfelejteni, hogy annak közelében a magyar állam egy felületkezelő üzemet is megépít, ami további munkahelyeket fog jelenteni.

Visszatérve az Airbus-gyárra, az része lesz egy repülőgépipari klaszternek, amelynek beszállítókra is szüksége lesz. Ez szintén újabb munkahelyeket teremt. Egy akadémia is létrejön majd, amelyen a különböző kapcsolódó képzések zajlanak majd. Magát a klasztert pedig folyamatosan, itt helyben szeretnénk bővíteni, ami további álláshelyeket hoz majd Gyulára.

A kormány támogatja a terveiket Dr. Maróth Gáspár kormánybiztos a csütörtöki bokrétaünnepségen szólt arról, hogy a gyulai beruházásnak is köszönhetően Magyarország tagja lehet azoknak az európai országoknak, amelyek együttműködnek egy 2040-re megszülető katonai helikoptercsalád kialakításában. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre Bruno Even elmondta, a kezdeményezés a kezdeti szakaszánál tart, de valóban egy európai szintű elképzelésről van szó. Elsőként a meglévő magas szintű technológiát kell továbbérlelni, -fejleszteni. – Az Airbusnál szeretnénk, ha mi lehetnénk a közös európai védelmi erő részlegének zászlóvivői. Az elképzelést számos európai kabinet támogatja. Nagyon örülünk, hogy a magyar kormány is a kezdeményezés mellé állt – hangsúlyozta.

Kapcsolódó cikkünk: