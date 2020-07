Játszóház is helyet kapna az ÁNTSZ volt épületében Békéscsabán

A minap döntött arról a városi közgyűlés, hogy kérelmezik a nemzeti vagyonkezelő zrt.-nél a volt ÁNTSZ épülete és környezete ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, azaz térítésmentesen venné át Békéscsaba a magyar állam kezében lévő ingatlant.

Hanó Miklós elmondta, a Gyulai úti kéthektáros terület azért rendkívül fontos, mert a folyamatosan fejlődő CsabaPark szomszédságában helyezkedik el. Bár a magyar állam tulajdonában van a telek, hozzájárulással az önkormányzat végrehajtott rajta egy fejlesztést: kiszolgálóút épült, amely segíti, hogy a beszállítók számára a CsabaPark megközelíthető legyen nagyrendezvények esetében.

Békéscsaba alpolgármestere szerint ha az önkormányzat megkapná a területet a rajta lévő épületekkel együtt, akkor a CsabaPark fejlesztéseihez is kapcsolódva, igazodva, további beruházásokat hajthatna végre. Ezek pedig, mint ahogy az eddigi projektek is, egyrészt segíthetnék a turizmus fellendítését, másrészt a békéscsabai családokat a kikapcsolódásban.

Mint fogalmazott, a játszóterek és a futófolyosó miatt egyre népszerűbb a CsabaPark, és ha elkészülnek a Körte soron az új attrakciók – például a domb tetejére megálmodott kilátó, a kötélpálya, a hófánkpálya –, akkor még vonzóbbá válik. Hangsúlyozta, a terület ápolására, gondozására, karbantartására figyelni kell, ehhez megfelelő létszámot és eszközt kell biztosítani.

A volt ÁNTSZ épületére visszatérve: a városi közgyűlés által elfogadott határozati javaslatban az szerepel, hogy helyi vállalkozások elhelyezésére, telephely és irodahelyiség kialakítására, a gazdaság fejlesztésének előremozdítására hasznosítanák az ingatlant, de érdekesség, hogy játszóházat, raktározási lehetőséget, valamint szálláshelyeket is megemlítettek.

Hanó Miklós elmondta: az egykor garázsként, raktárként használt épületet a város is raktározásra használná. A CsabaPark sok eszközzel – köztük asztalokkal, sörpadokkal, sátrakkal – rendelkezik, ezeket valahol el kell helyezni, illetve a helyi közművelődési intézményeknek és sportlétesítményeknek szintén szükségük van raktárra. Az annak idején irodaként használt épületben szálláshely-fejlesztésre nyílna lehetőség, lenne is igény szálláshelyekre a nagyrendezvények időszakában. A harmadik épületben egy fedett játszóteret, játszóházat alakítanának ki a gyerekek számára, ez jellegéből adódóan egész évben, bármilyen időjárási körülmények között szolgálhatná a családokat.

Másfél milliárd forintba kerülne

Nem újdonság, hogy a békéscsabai közgyűlés foglalkozott a volt ÁNTSZ épületével. Például öt éve is döntött hasonlóról a képviselő-testület – azaz, hogy megigénylik az ingatlant ingyenesen –, ám később a nemzeti vagyonkezelő zrt. jelezte, inkább értékesítenék, esetleg más módon hasznosítanák. A grémium 2017 nyarán is tárgyalt az ingatlanról, akkor már arról, hogy mi lenne, ha vagyonkezelésbe vennék, és leveleztek is sokat az ügyben az állami céggel. Közben született egy kormányhatározat, miszerint vagyonkezelésbe átadják a városnak a területet, a szerződést viszont már nem kötötték meg. Három éve aztán az is szóba került a városi közgyűlés ülésén, hogy mennyiből lehetne felújítani és a célnak megfelelően átalakítani az ingatlant. A városfejlesztési nonprofit kft. számításai szerint egy ilyen beruházás nagyjából 1,5 milliárd forintot tenne ki. Érdemes tehát figyelni a pályázati lehetőségeket, esetleg a projektet beilleszteni a Modern Városok Programba.