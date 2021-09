Fényár és mázas kályha dömping egy csodás békéscsabai otthonból

A tágas, 204 nm-es ingatlan ára mindössze 69 millió forint. Tudjuk, ez nem kevés, de ha az ember elmerül a gusztusos fotókban, hirtelen már nem is érzi soknak az összeget. Csodás kályhák és akár műteremként is használható, fényárban úszó terek keresik új, szerető lakóikat!

Békéscsaba belvárosához közel 204 nm- es 2 szintes családi ház 5-percre kocsival a Csaba Centertől, ami akár kétgeneráció részére is kiválóan alkalmas. Nyugodt csendes környezetben található ingatlan, ahol a közelben általános iskola, óvoda, fitnesz terem is található, az Árpád fürdő is csak néhány perc. Az ingatlan előtt 2-3 kocsival is parkolhatunk.

Az ingatlanba lépve egy nagy előszobába lépünk ahonnan a földszinti részt és az emeleti részt is megközelíthetjük. Az előszobából tudunk haladni közvetlen a tágas és világos 32 nm-es nappaliba vagy a konyhába is, ahol egy étkező is található. Földszinten található még társalgó, 2 wc, 1 hálószoba, fürdőszoba, gardrób szekrény, tárolók. A nappali fényét egy gyönyörű csempekályha emeli, ami közvetlenül fűti a hálószobát is, de egy légtérrel van a konyhával és az étkezővel is. Emeleti részen balkéz felől egy 10nm-es társalgó található, amiből nyílik egy 27nm-es nappali és egy egy 21 nm-es étkező. Az emeleten 2 hálószoba lett kialakítva. Itt is található egy csempekályha, ami melegíti a két hálószobát, a nappalit, valamint az étkező részt.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!