Hozta magát a király, megérte a dinnye termesztése

Itthon nyert a hazai görögdinnye a vásárlók körében, különösen a megyénkben termesztett. Külföldön viszont az olaszok a magyar ár alá ígértek, nyomott áron értékesítettek, így a hazai export nem hozta a várt eredményt megyénk termelőinek. A fogyasztók kiváló minőségű dinnyéhez juthattak hozzá, és a hőségben a gyümölcsök királya még inkább fogyott.

A medgyesegy­házi Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke hangsúlyozta, hazánk – ezen belül megyénk – dinnyenagyhatalom:

– Miként minden évben, most is kampányoltunk a hazai dinnye fogyasztása mellett, segítettük a termelőket az egyesület, valamint a mögénk állók eszközeivel

– ecsetelte az elnök.

– Az időjárás egyre szélsőségesebb, és ezt a dinnye is megérzi. Ugyanakkor a termelők dacoltak minden külső körülménnyel, hogy a vásárlók kiváló, helyi áruhoz jussanak – tette hozzá.

Éppen a kiszámíthatatlan időjárás miatt a jellemzően melléktevékenységként görögdinnyét előállítók felhagytak a termeléssel. Ezáltal tíz százalékkal csökkent Békésben a termőterület, ami így is eléri azért az 1700 hektárt.

A szabadföldi, hazai görög keresett portéka, benne a föld, a természet, a napfény ereje és a gazdák gondossága.

Ahogy az elnök fogalmazott, a dinnye előállítását tekintve zöldség, de a fogyasztásnál már a gyümölcsök közé tartozik.

Mégpedig azoknak a királya. Göcző Mátyás szólt arról, a magyarországi éves görögdinnye-fogyasztás átlagosan 10-12 kg/fő, a hazai termesztés ennél többet is elláthat. A portéka 60 százalékát belföldön értékesítik, átlagosan 40 százalék megy exportra, de ez az elmúlt években folyamatosan csökkent. A kivitelnél konkurens országokkal is meg kell küzdeni, most az olaszok kínálták nyomott áron portékájukat.

A békéscsabai Mochnács György több mint 40 éve termeszt dinnyét, idén is a szakmaiságra és nem a gyorsaságra alapozta a kiültetést.

Hangsúlyozta,

napi odafigyelés szükséges a dinnyetermesztésnél, mindenre reagálni kell. Ahogy fogalmazott, ez 24 órás szolgálat.

– Bár a dinnye mediterrán növény, de akkora hőségben, ami ezt a nyarat jellemezte, könnyen „megfő” – emelte ki Mochnács György.

– Ebben az esetben két-három napot sem bír ki úgy, hogy ne veszítsen a minőségéből. Mindennap szedjük a termést a dinnyeföldünkön, én szállítom be furgonban a napi készletet, amit a feleségem, Zsófia árusít – ecsetelte­.

Göcző Mátyás hangsúlyozta, sajnos, az exportpiacokon még sok helyen úgy tartják, hogy a magyar dinnye olcsóbb kategóriájú. Holott, aki evett görög, spanyol, olasz gyümölcsöt, megerősítheti, hogy a hazainak, a medgyesinek, a békésinek teljesen más az ízvilága, jobb és édesebb.