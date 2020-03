Hosszú távra elég a hazai élelmiszer

Hazánk önellátottsága mintegy 120 százalékos az alapvető élelmiszerekből. A mostani veszélyhelyzetben különös jelentősége van ennek. A hazai és ezen belül a Békés megyei agrárgazdasági szereplők biztosítják a lakosságnak az élelmiszereket. Többek között erről is beszélt tájékoztatóján dr. Kulcsár László, a Magyar Gazdakörök és Gazda­szövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) országos alelnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés megyei elnöke.

Dr. Kulcsár László elmondta, adottságaink miatt nemcsak, hogy önellátók vagyunk élelmiszerekből, hanem jelentős kivitelt is lebonyolítunk.

– Hazánk mintegy 120 százalékos önellátásra képes az alapvető élelmiszerekből, de az ország termelési potenciálja akár 150 százalékra is növelhető. Mindebben pedig Békés megye az élen jár – hangsúlyozta a kamara megyei ­elnöke. – Az élelmiszeripar a harmadik legnagyobb feldolgozóipari ágazat hazánkban, az 5400 aktívan működő vállalkozás közvetlenül mintegy százezer embert foglalkoztat. A magyar agrárium által megtermelt alapanyagok 65 százalékát dolgozzák fel minőségi élelmiszerré.

Dr. Kulcsár László kitért arra, legfontosabb exporttermékeink Békésből a gabona­félék, a takarmányok, a hús és a húskészítmények. Mindebből is jól látszik, hogy végső esetben ezen áruk itthon tartása – amire egyelőre nincs szükség – további hazai ér­tékesítési lehetőséget rejt magában.

– Az élelmiszernél elsődleges szempont a belső piac ellátása, és csak ezt követően exportáljuk a felesleget – hangsúlyozta az elnök. – A hazai kiskereskedelmet tekintve elmondható, a boltok polcain évek óta az élelmiszerek mintegy háromnegyede hazai áru.

Dr. Kulcsár László kitért arra: az élelmiszerrel és a legalapvetőbb termékekkel való ellátás megyénk minden településén biztosított. Az üzletekben ideiglenesen tapasztalható hiányok alapvetően a „pánikvásárlásokból” adódtak, és ezek a sokszorosát tették ki a szokott mennyiségnek.

– Az elmúlt hetekhez hasonlóan látható, hogy a kiskereskedők a beszállítókkal együttműködve most is mindent megtesznek azért, hogy a megnövekedett keresletet kezeljék – mondta a NAK megyei elnöke. – Előfordulhat viszont, hogy egy-egy rövidebb időszakban néhány áruházban egyes cikkek feltöltési üteme az árupótlás (rendelés a gyártótól, szállítás, rakodás) időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet, és az üzletek raktárkapacitásai is végesek.

– Most még inkább időszerű az, amit folyamatosan hangsúlyozunk, hogy hazai termékeket vásároljanak a fogyasztók – hívta fel a figyelmet dr. Kulcsár László. – Az itthon megtermelt alapanyagok helyben vannak, gyorsan piacra kerülhetnek, a feldolgozók pedig még mindig rendelkeznek kihasználatlan kapacitásokkal. Amennyiben a hazai kereslet jobban megnő, a termelők és a feldolgozók továbbra is képesek kiszolgálni a magyar fogyasztókat. A hazai, ezen belül a megyei élelmiszer-ellátási lánc szereplői szakmailag felkészültek, az üzemek jól felszereltek, megfelelő és hatékony intézkedéseket tesznek a higiéniai előírások betartására is.