Hiába a magasabb ár, nem nőtt a sertésszám Békésben

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint tavaly tovább csökkent a sertéslétszám. Múlt év december elsején csupán 2,6 millió állatot neveltek az országban, ami az egy évvel korábbi szinttől 8,3 százalékkal marad el. Ezen belül a legnagyobb mértékben az anyakoca-állomány csökkent, mintegy 13 százalékkal, míg hízókból nyolc, malacokból pedig 4,9 százalékkal volt kevesebb a hazai gazdaságokban.

A létszám annak ellenére csökkent, hogy a világszerte egyre nagyobb károkat okozó sertéspestisjárvány hatására megugrottak az átvételi árak. Tavaly 22 százalékkal lett drágább a vágósertés, az áremelkedés pedig idén is folytatódott. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jelentése szerint február végén az élőállat termelői ára kilónként elérte az 530 forintot, szemben az egy évvel korábbi 348 forinttal.

– Mindez nagyon szépen hangzik, de az említett felvásárlási ár csak a korábbi veszteségek ellentételezésére, a banki hitelek törlesztésére elég, a fejlesztésekre, korszerűsítésekre nem futja belőle – hangsúlyozta Zsótér László, a kunágotai Bercsényi Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Másrészt a mai, kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben senki nem tudja, mit hoz a jövő, miként alakul a piac, a piacvédelem. Egyébként már újra 500 forint alá ment az élősertés átvételi ára. Az is lényeges, hogy az előállítás önköltsége jelentősen emelkedett. Nem számítok a sertéslétszám emelkedésére. A megyében számos telep bezárt, és aki lelakatolta a kiürített ólai ajtaját, már nem nyitja ki újra.

Cséfán Tivadar gyulai tenyésztő megerősítette, a sertéságazat nem úgy működik, hogy ha magas az ár, akkor azonnal beállítunk kocákat, ha alacsony, akkor kivágjuk az állományt: – Másfél év az ,,átfutási idő” ebben az ágazatban, és jó ideje nincs kiszámíthatóság – emelte ki a gyulai sertéstartó. – Ha romlik a piac, akkor sem tudnám felszámolni az állományt, mert pályázaton nyertem a telep korszerűsítésére, és öt évig köteles vagyok működtetni a gazdaságot.

Mracskó Mihály, a békéscsabai Mezőker Húsáruház hentesmestere kiemelte, a hízók átvételi árának emelkedése miatt a sertéshús fogyasztói ára is nőtt.

– Miként minden, friss magyar sertéshúst árusító üzletben, úgy nálunk sem lehetett megúszni az áremelést, de a tulajdonos úgy döntött, hogy minimalizálja az árrést a vásárlók érdekében – hangsúlyozta Mracskó Mihály. – Sokan inkább a csirkét választják, ugyanis a mellfilé szinte fele egy kiló csont nélküli karajnak. Ha az olcsóbb termékeket nézzük, akkor egy kiló csirkefarhát kilója 200, egy kiló húsos sertéscsonté 500-550 forint körül alakul.

A háztáji hízók is hiányoznak

Cséfán Tivadar elmondta, legalább 25 éve foglalkozik komolyabban sertéstartással, és azóta folyamatosan csökken a sertéslétszám.

– Régen a háztájikban tartottak 5-6 disznót, és biztonsággal, nyereséggel értékesítették – mesélte a termelő. – A megyében is kellő piaca volt a hízóknak, hiszen a nagyüzemekben – például a Gyulai Húskombinátban – nagy tételben vágtak is. Aztán a háztáji tartás visszaesett 1-2, saját részre tartott hízóra, ma már pedig sokan ezzel is felhagytak. Nem bajlódnak vele, inkább megveszik a húst. A sertéstartás nagy hagyományokkal rendelkezik Békésben, így nem véletlen, hogy ez a legkedveltebb húsfajta.

Érdekesség, hogy a húshasznú tehenek száma az elmúlt öt évben 63 százalékkal, 65 ezer jószággal emelkedett. Ebben az exportkereslet játszott elsősorban szerepet. 2017 óta ugyanis fokozatosan emelkedett a külföldön eladott élő szarvasmarhák száma, 2019 novemberéig mintegy ötvenezer tonnát értékesítettek a külpiacokon a tenyésztők. Ez az elmúlt öt év legjobb eredményének számít.