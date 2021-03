Fontos útszakasz újulhat meg Mezőberény és Bélmegyer közt

Megkezdődött a Bélmegyer–Mezőberény közötti összekötő út 3,4 kilométeres szakaszának felújítása. A mintegy 940 millió forintból, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló beruházás több szempontból is nagy jelentőséggel bír a települések életében.

A 4237-es jelű Bélmegyer–Mezőberény összekötő út 6+580 és 9+990 kilométerszelvények közötti, 3,4 kilométeres szakasza újul meg a Magyar Falu Program keretében 941 millió forint értékben, hazai forrásból – tájékoztatta hírportálunkat Pécsi Norbert Sándor.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől megtudtuk, hogy a felújítandó szakasz összhosszúsága eléri a 3,4 kilométert, ezen belül a korábban felújított szakaszok között összesen 2,9 kilométeren megvalósul az útpálya korábban fel nem újított részein a pályaszerkezet cseréje.

Kérdésünkre a szakember kiemelte,

a munkálatok ideje alatt a forgalom Mezőberény–Körösladány–Vésztő–Bélmegyer felé, illetve Bélmegyer felől Tarhos–Békés–Mezőberény felé haladhat.

A felújítás várhatóan 2021. július végén fejeződhet be. A munkaterületet március 16-án adták át a kivitelező Duna-Aszfalt Zrt.–Hódút Kft.-nek, ahol a munkálatok el is kezdődtek. Lapunkban korábban többször is írtunk arról, hogy az út nagyon rossz állapotba került, éppen ezért vált kiemelten fontossá a rekonstrukció.

Perecz Sándor, Bélmegyer polgármestere szerint kiemelten fontos a település és az ott élők számára az útfelújítás, melyre nemcsak a komfortosabb és gyorsabb, de a biztonságos közlekedés miatt is hatalmas szükség van. Mint hangsúlyozta, a bélmegyeri felső tagozatos gyerekek jellemzően Mezőberénybe járnak iskolába, így a helyiek egy része nap mint nap használja az utat. De mindezek mellett lényegében ez az út kapcsolja be az egész Sarkadi járást a hazai autópálya-hálózatba, az M44-esen keresztül.

– Legfontosabb a biztonság. Elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik busszal vagy egyéb módon szüleikkel járnak mindennap Mezőberénybe, ez sokat jelent, de a főváros felé vezető gyorsforgalmi úthálózatra is rövidebb idő alatt tudnak rácsatlakozni az itt élők

– részletezte Perecz Sándor.

Hozzátette, reményeik szerint a fejlesztés után a későbbiekben az út további része is megújul majd, ezen továbbra is dolgoznak. Mindemellett a Békés és Bélmegyer közötti út rekonstrukciójáról is szólt, mely szintén fontos a térségben élők számára.

– Az útszakasz felújítása több szempontból is nagy jelentőséggel bír – nyilatkozta hírportálunknak Siklósi István, Mezőberény polgármestere. Mint elmondta, a két helység közötti megfelelő út kiépítése már az 1920-as években is téma volt. Egyébként valamikor egy hadiút is húzódott a területen.

– Mezőberény és Bélmegyer között szoros a kapcsolat, akár családi, akár gazdasági téren

– folytatta a gondolatot Siklósi István.

A mostani beruházás nemcsak Bélmegyerrel, hanem Vésztő felé is erősíti az összeköttetést. Mezőberény polgármestere hangsúlyozta, az út felújításának a megye északkeleti térsége szempontjából különös jelentősége van, hiszen erősíti az összeköttetést a főváros felé.

Térségi szempontból is fontos A felújítás egyik fő szorgalmazója volt dr. Kovács József országgyűlési képviselő. – Egy néhány kilométeres szakasz a két település között gyakorlatilag járhatatlan – fogalmazott dr. Kovács József. – A felső tagozatosokat itt viszik mindennap Mezőberénybe, így miattuk, a biztonságos közlekedés miatt különösen lényeges a felújítás. Térségi szempontból ugyancsak lényeges a rekonstrukció. Emellett, amennyiben nem történne meg a felújítás, Bélmegyer nem zsáktelepüléssé, de zsáktelepülés-jellegű községgé válna.