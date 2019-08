Felvitte a paradicsom árát a sok eső

A hazai paradicsomból és uborkából a szélsőséges időjárás, főként a sok csapadék miatt kisebb a kínálat, mint ilyenkor szokásos. Ez a magasabb árban is megmutatkozik. A szabadföldi sárgarépa és petrezselyemgyökér megjelenése viszont csökkentette ezeknek a növényeknek az árát. A gyümölcsöknél a dinnye mellett az őszibarack a slágertermék.

A sok eső miatt gombabetegség támadta meg megyénkben is a paradicsomot, emiatt az egészséges áru kevesebb és drágább. Ugyanakkor az importportéka küllemre sem szép, és az íze sem vetekedhet a magyaréval. Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. munkatársa elmondta, a kígyó- és a savanyítani, kovászolni való uborka is többe kerül, mint tavaly ilyenkor.

– A nagy pára és a rengeteg eső következtében a peronoszpóra az uborkánál is pusztított, elvitte a termés jórészét – ecsetelte Gulyás Tamás. – Méhkeréken több termelő fóliasátrában feljött a víz, és belefulladt ebbe a növény gyökere. A burgonyánál jó termés várható, és az ára is alacsonyabb, mint a múlt év hasonló időszakában. A sárgarépa és a petrezselyem ára látványosan esik vissza, ugyanis elkezdték szedni a szántóföldit.

A gyümölcsökkel kapcsolatban Gulyás Tamás kifejtette, ilyenkor a dinnye a legnagyobb slágertermék, de most felzárkózott hozzá az őszibarack. Jó a termés, finom, lédús a gyümölcs, és megfizethető. A magyar szőlő megjelenésével és az olasz szőlő dömpingjével a most még igen magas árak is csökkennek. Az alma mindig jól fogy, viszont nagyon visszaesett a banánvásárlás. A narancs, citrom, lime és az ananász egyaránt keresett gyümölcs nyáron, ugyanis ez a legfőbb koktélidőszak.

A krumplira visszatérve, Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdálkodásért felelős helyettes államtitkára egy tanácskozáson az öntözési rendszerek fejlesztéséről elmondta, ezek olyan modernizációs eszközök, amelyek korszerűsítésével lehet a leginkább alkalmazkodni a klímaváltozás kihívásai­hoz. A helyettes államtitkár szerint a hazai burgonyafajták népszerűsítését továbbra is folytatni kell, és ehhez szükséges a megfelelő mennyiségű és minőségű szaporítóanyag.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke örömtelinek tartja, hogy egyre többen választják a magyar zöldségeket, gyümölcsöket. Az elnök kitért arra, a magyar portéka biztonságosabb, nyomon követhetőbb, átláthatóbb az eredete. Lehet, hogy egy-egy külföldi áru mutatósabb, de megkóstolva rájön a vásárló, hogy a magyarnak sokkal jobb az íze. Amit pedig valaki saját maga termel meg, azt százszázalékosan ismeri, vagyis tudja, mit eszik.

– Békés megye országosan, sőt európai összevetésben is élen jár a kertészeti kultúráknál – ecsetelte dr. Kulcsár László. – A termékek iránti kereslet azért is fontos, mert a kertészeti ágazat kézimunka-igényes, így a foglalkoztatási helyzetet is javítja. Az pedig szintén örömteli, hogy egyre több településen helyi őstermelőktől, mezőgazdasági vállalkozóktól vásárolják a zöldséget, gyümölcsöt a közétkeztetés számára.