Épül az Airbus üzeme és tovább fejlődik a várfürdő Gyulán

A járványhelyzet okozta rengeteg nehézség ellenére is több előremutató fejlemény történt 2020-ban Gyulán – nyilatkozta hírportálunknak dr. Görgényi Ernő. A város polgármestere elmondta, várhatóan 2022-ben megkezdődik a termelés az Airbus gyulai üzemében, illetve folyamatosan dolgoznak a várfürdőben megvalósuló 3,2 milliárdos fejlesztés előkészítésén is.

– Hogyan látja a járványhelyzet miatt fölöttébb ellentmondásosan alakult tavalyi évet?

– A 2020-as év nagyon biztatóan indult számunkra, úgy tűnt, tovább tudunk menni a tíz éve tartó fejlődési pályán. Az adatok alapján arra számítottunk, hogy tovább erősödik a város gazdasága és benne a turizmus is. Januárban és februárban rögtön jelentősen növekedett a Gyulán eltöltött vendégéjszakák száma az előző, 2019-es esztendő hasonló időszakához képest. Azután megérkezett a koronavírus, ami mindent alapjaiban változtatott meg. Az említett ígéretes felfelé ívelő pálya lejtmenetbe váltott, a gazdaság visszaesésével érezhetően csökkentek önkormányzatunk bevételei, így a helyzet konszolidálása érdekében válságköltségvetést kellett alkotnunk. Az új büdzsében kiemelt szerepet kapott a város gazdaságos működésének biztosítása. Mindezek mellett a jövőt illetően rendkívül előremutató fejlemények is történtek a megyében és váro­sunkban egyaránt. A rendszerváltozás óta szinte folyamatosan az első számú közéleti témának számít, hogy a megye és Budapest között javuljon a közlekedési infrastruktúra és a fővárost gyorsforgalmi úton lehessen elérni. Óriási előrelépés, hogy tavaly decemberben átadták az újabb, Békéscsaba és Kondoros közötti szakaszt az M44-es gyorsforgalmi útból, míg a Kondoros és Tiszakürt közötti részt már 2019 októbere óta használhatják az autósok. A fejlesztés máris gyorsabbá és biztonságosabbá tette a Budapest felé való közúti közlekedést. Békéscsaba és Gyula között pedig már az első Orbán-kormány döntésének köszönhetően megépült a négysávos gyorsforgalmi út. Az egész megye és városunk számára is óriási jelentősége van a beruházásnak. Az iparfejlődésre és a turizmusra egyaránt kedvezően hat az M44-es építése.

– Már részben érintette az iparfejlődés helyzetét. A járványhelyzet ellenére ezen a területen komoly változások indultak el.

– A munkahelyteremtésben a rendszerváltozás óta a leépülés volt a jellemző. Sokatmondó tény, hogy váro­sunkban 1979-ben adtak át legutóbb termelőüzemet, a relégyárat. Kezdetektől célunk volt, hogy megfordítsuk a kedvezőtlen gazdasági folyamatot. Hosszú évek munkájának és egyeztetéseinek köszönhetően az Airbus úgy döntött, hogy alkatrészgyárat létesít Gyulán, amelynek építése tavaly decemberben el is kezdődött. Jövőre pedig már a termelés is elindulhat az üzemben. A fejlesztés rögtön legalább két gyárat jelent, hiszen egy felületkezelő üzem is elkezdi majd a működését. Több száz munkahely jön létre, olyan jól fizető álláshelyek lesznek elérhetők, amelyek magas szakképzettséget igényelnek. A beruházás növeli a város vonzerejét a mérnökök, a kvalifikált szakemberek és a fiatal családosok számára is.

– Az Airbus jelenleg is zajló beruházásával el is érkeztünk az idei évhez, amely egyetlen település számára sem indult könnyen a járványhelyzet miatt. Mire kellett figyelniük a költségvetés megalkotásakor?

– Az önkormányzat költségvetését a pandémia okozta visszaesés közepette, jelentős bevételkiesések mellett kellett megalkotni. A büdzsében négy prioritást jelöltünk meg. Elsőbbséget élvez a város biztonságos működése. A városüzemeltetési költségeket nem csökkentettük, a szép, tiszta, rendezett, virágos Gyulát meg kell őriznünk. Ugyancsak fontosnak tartottuk, hogy az önkormányzati intézményeknél és cégeknél megóvjuk a munkahelyeket, ne legyen leépítés. A járványhelyzet miatt sokan kerültek nehéz helyzetbe a városban, a rájuk való odafigyelést szintén nagyon fontosnak ítéltük meg, ezért 20 millió forinttal emeltük a szociális támogatásokra fordítható összeget, így már 80 millió forint áll rendelkezésre erre a célra. Ugyancsak lényegesnek tekintjük, hogy a pályázati programokat, fejlesztéseket megvalósítsuk, azokhoz a szükséges saját forrást biztosítsuk. Összességében a nehézségek ellenére is óvatosan bizakodóak vagyunk mind az iparfejlődés, mind a turizmus területén előttünk álló fejlesztések miatt is.

– A turizmus a város esetében megkerülhetetlen kérdés. Miként látja az ágazat helyzetét?

– A közelmúltban elkészült az Almásy-kastély Stefánia szárnya, amelyben báltermet, illetve gasztrotörténeti bemutató- és látványkonyhát is kialakítottunk. Reméljük, hamarosan átadhatjuk, mert ez azt is jelentené, hogy ismét lehet rendezvényeket tartani. Dolgozunk a várfürdő 3,2 milliárdos fejlesztésének előkészítésén, az idén elkészülnek a kiviteli tervek, és szeretnénk elindítani a kiviteli közbeszerzést. A beruházás részeként a fedett családi élményfürdő, az AquaPalota 2013-as átadása után egyetlen évtized alatt már a második nagyobb volumenű fejlesztés valósulhat meg. Duplájára növeljük és új élményinstallációkat, vízi élményparkkal bővítjük a gyermekparadicsom területét, egyfajta „termál AquaPalotát” is kialakítunk, illetve Medical Wellness Központot hozunk létre. Stratégiai célunk, hogy erősítsük a gyulai turizmus négy évszakos jellegét, azaz ősztől tavaszig és nyáron rossz időben is minél több vonzó attrakciót kínáljunk a vendégeinknek. Ennek érdekében fontos lesz az újabb fedett termálfürdő-létesítmény. Előreláthatólag a belföldi turizmus indul majd újra először, a külföldi vendégek érkezése egyelőre bizonytalan. Gyulán mindig is a belföldi turizmus számított dominánsnak, így az induláskor ez kedvezőbb helyzetet teremthet városunkban, mint azokon a helyeken, ahol a külföldi vendégek túlsúlya a jellemző. Az M44-es szakaszainak átadása és építése erősíti Gyula helyzetét is a könnyebb megközelítés miatt. Természetesen mindez csak akkor igaz, ha a járványhelyzet javulása lehetővé teszi a turizmus újraindulását.