Egekben az alma ára Békésben

Tavaly júniushoz képest majdnem dupla annyit kérnek az alma kilójáért. Jelenleg 600-800 forint körüli árakkal lehet találkozni a piacokon. A hazai almakészletek már elfogytak, az előző esztendő gyengébb termése után pedig úgy tűnik, idén még átlagos termés sem várható, melyet a szakemberek szerint a tavaszi fagyok mellett a rendkívül aszályos tél végi, kora tavaszi időjárás okozott.

Jelentősen megdrágult az alma: idén januárban még 345 forintért ­lehetett venni egy kilót a gyümölcsből, ez júniusra 546 forintra emelkedett a KSH szerint. Még jelentősebb a növekedés, ha megnézzük a tavaly ­nyári adatokat, akkor 289 forintot kértek egy kiló almáért. Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és ­gyümölcsosztályának vezetője hírportálunknak korábban elmondta, hazánkban a tárolókból már kifogytak a készletek, de többek közt hasonló a helyzet Németországban és Romániában is: ott sincs a raktárakban alma.

A csorvási Hunapfel Mezőgazdasági Kft. a Dél-Alföld régió egyik legnagyobb gyümölcstermesztő üzeme. Pusztai József, a társaság ügyvezetője elárulta, a vevők egyelőre csak a tavalyi terméssel találkozhatnak a piacon, a mostanában szüretelt nyári alma pedig nem számottevő, a szezon pedig lényegében augusztus dereka után kezdődik. Hangsúlyozta, az árak a tavalyi gyengébb almatermés miatt emelkedtek. Az ügyvezető úgy fogalmazott, a mostani szüret után nagyságrendileg a szokásos hazai almatermés egyharmadára lehet számítani: körülbelül 300-350 ezer tonna várható.

Elmondása szerint fagykárt szenvedtek a növények: nemcsak az alma, de más gyümölcsök is. Saját területükön közepes almatermésre számítanak, amely hektáronként átlagosan 50 tonna gyümölcsöt jelent. Az árakkal kapcsolatban a szakember még nem tudott nyilatkozni, mert bár elmondása szerint Európában máshol is vannak gondok, de nem olyan extrémek, mint itthon.

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint az Északkelet-Magyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ­tegnap kiadott termésprognózisából kiderült, az egyes termőtájak, illetve termesztőkörzetek között nincsenek markáns különbségek, mindenhol az átlagosnál jóval alacsonyabb a termés. Az almánál a fajták vonatkozásában elmondható: a gala és a golden fajtakörnél a helyzethez mérten jó a termés, míg kifejezetten gyenge a jonagold, a jonatán és az idared fajtakörnél. A red delicious, pinova, braeburn, fuji fajták termése erősen heterogén, általában gyenge. Hozzáteszik, a károkat a tavaszi fagyok mellett a rendkívül aszályos tél végi, kora tavaszi időjárás is növelte.

A gyümölcs ára az elmúlt napokban a békési üzletekben és a piacokon kilónként 600–800 forint körül alakult, de a vevők találkozhattak ennél magasabb összeggel is, a csabai vásárcsarnokban pedig inkább a felső árszint a jellemző. Az úgynevezett pink lady kilójáért pedig – amelyet szokás az almák Ferrarijának is nevezni – az árusok a 2 ezer forintot is elkérték.