Ebekkel keresik a konyha gyémántját Gyulán

Közel két évtizede foglalkozik szarvasgombával a gyulai Bock Valentin. Családi vállalkozásuk betanított kutyákkal keresi a konyha gyémántjának számító különlegességet.

Egy olaszországi barátom mutatta meg először, mi is a szarvasgomba. Két közeli ismerősével és három kutyájával eljött Magyarországra, és megkért, hogy kísérjem el én is őket a Bükkbe. Így is lett – emlékezett vissza a kezdetekre Bock Valentin.

– A hegyekben töltöttünk pár napot, és csodás volt látni, hogy ezt a munkát a természet ölelésében végzik. Ekkor kezdődött minden, hamar beleszerettem ebbe a tevékenysége, a mindig új és gyönyörű helyekbe. Lenyűgözött az európai piac sokfélesége is, a számos kiállítás, a nemzetközi vásárok, a világ valamennyi tájáról érkező kereskedők. Viszonylag hamar kiderült számomra, hogy én is a szarvasgombászás ezen részével szeretnék foglalkozni.

Bock Valentin felvetésünkre elmondta, sokszor kérdezik tőle, hogy milyen módszerrel keresik a gombát.

– Betanított, vizsgáztatott szarvasgomba-kereső kutyákkal dolgozunk.

– Nekem is mesélték, hogy a régi időkben Franciaországban és Olaszországban keresték disznókkal, ma már nem tudok olyanról, aki ezt a módot alkalmazná. Gyakran találkozunk azonban vaddisznókkal. Ezek az állatok kitúrják és megeszik a gombát, amit különben nagyon sok vadállat szeret, hiszen teli van fehérjével és rengeteg nyomelemmel.

Kérdésünkre, hogy miben is áll a szarvasgomba titka, kifejtette:

e különleges élőlény a föld alatt terem, csodálatos illata és íze miatt nagyon kedvelt fűszer.

A gasztronómiában csak a fantáziánk szab határt az alkalmazásának. Rizottók, tészták, roston sült húsok, vadas ételek és nem utolsósorban előételek, saláták alapanyaga, amely feledhetetlen élményt nyújt az ínyenceknek. Felhasználásáról elmondta, a földből kiásott gombát nagyon alapos tisztítást követően akár egyszerűen az ételekre is reszelhetjük, csodás ízkavalkádot létrehozva ezzel.

– Termékeinket 2013-ban kezdtük el gyártani – szólt már vállalkozásuk indulásáról Bock Valentin. – Mivel nyáron rengeteg gombát tudunk vásárolni, ezért pástétomokat, pesztókat, olajat, mártásokat készítettünk, amelyek reményeink szerint vetekszenek a frissen szedett gombáéval. Így a korábbi idényjelleg eltűnt, egész évben ugyanazt az ízt kínáljuk.

Kérdésünkre a szakember kiemelte, termékeiket minél több helyen, éttermekben, szállodákban, borszaküzletekben, kiállításokon, vásárokon, mindenütt, ahol lehetőséget kapnak. igyekeznek bemutatni.

– Szeretném elérni, hogy mindenki asztalán ott legyen a finomság, és a gasztrokultúrában ne az a tévhit uralkodjon, hogy olyan drága, mint az arany – folytatta a gondolatot.

– Fontosnak érzem, hogy a gomba a megfelelő helyet töltse be a konyháinkban, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy néhány 10 gramm használata fűszerként nem elérhetetlen.

Aki tanácsot kér, annak szívesen segítek. Aki szeretné kipróbálni, örömmel elmondom javaslataimat. Termékeinket természetesen nem mi találtuk ki, a világot járva rengeteg fajtát és típust kóstolhattam, így döntöttem el, hogy melyek azok az ízek, amelyeket szeretnénk mi is kialakítani.

A szakértő megerősítette, a világ gasztronómiája folyamatosan változik, és a trendekkel próbálnak ők is lépést tartani.

– A termékek megalkotásában a családommal együtt dolgozunk a tökéletes és színvonalas konyhai „gyémánt” eléréséhez – hangsúlyozta.