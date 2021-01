Dr. Kovács József: tovább javítjuk az életkörülményeket

Már újabb, a lakosság életkörülményeit tovább javító fejlesztések előkészítésén dolgozunk a 3. számú választókerület településeinek vezetőivel – nyilatkozta hírportálunknak dr. Kovács József. Az országgyűlési képviselővel az elmúlt évről és a közeljövő elképzeléseiről is beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A 2020-as év tavaszára és őszére a járványhelyzet teljes mértékben rányomta a bélyegét. A pandémia változó mértékben, de a választókerület valamennyi településén éreztette a hatását. Ugyanakkor örömtelinek tartom, hogy az elkezdődött fejlesztéseket, beruházásokat a koronavírus okozta körülmények nem befolyásolták. A munkálatok ütemesen haladtak

– vezette be az elmúlt esztendő összegzését dr. Kovács József.

Mint mondta, már zajlik a következő fejlesztési program előkészítése, ami a remények szerint legalább a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz hasonló támogatási összegeket jelenthet.

– A választókerület legnagyobb települése Gyula. Miként értékeli a város elmúlt évét?

– Gyulán tovább folytatódtak a már megszokott, nagy léptékű fejlesztések, miközben a város egy történelmi mérföldkőhöz is elérkezett. Sajnos a járványhelyzet nagyon rövidre szabta a turizmus hónapjait 2020-ban, az így kialakult nehézségekre pedig csak a beruházások jelenthettek egyfajta megoldást. A már említett történelmi lépés eredményeként megszületett a szerződés az Airbus gyulai üzeméről, és tavaly már az előkészítő munkálatok is elkezdődtek. Aki jár a gyulai elkerülőnek azon a szakaszán, amely szomszédos a fejlesztéssel, az láthatja, hogy a beruházás látványosan zajlik. Mindezek eredményeként jelentős számú új munkahely jön majd létre a városban. Gyakorlatilag elkészült az Almásy-kastély Stefánia-szárnya, ami az idegenforgalom újraindulásakor újabb lehetőségeket nyit meg a hozzánk érkező vendégek előtt. Az önkormányzat, illetve a kivitelezők a régió egyik, ha nem a legszebb báltermét, illetve gasztrotörténeti bemutató- és látványkonyhát alakítottak ki. Valamennyi gyulai beruházást szinte lehetetlen lenne felsorolni, éppen ezért csak néhány lényegesebb bejelentést említenék még tavalyról. A református általános iskola kétmilliárd, a katolikus iskola egymilliárd forintból létesíthet tornatermet, tornacsarnokot a mindennapi testnevelés erősítéséhez. Az úgynevezett RO–HU, Románia–Magyarország Programban jelentős eszközbeszerzés valósulhat meg a kórházban – és még folytathatnánk a jó példákat. Az idei évre is sorjáznak a feladatok. Dr. Görgényi Ernő polgármesterrel és Kun Miklóssal, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával a napokban jelentettük be, hogy a várfürdő 2,9 milliárd forintos támogatásban részesült, aminek köszönhetően fejlesztik a gyerekparadicsomot, termál AquaPalotát és medical wellnessközpontot alakítanak ki. Abban bízom, hogy mindez a szálláshelyek további korszerűsítését is magával hozza majd. Gyulán és a többi településen is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az úthálózat korszerűsítésére. Hosszabb távú cél, hogy az egykori gyermekosztály helyén, a korábbi villaépületben, nővérszállást hozzunk létre, ami a szakember-utánpótlás biztosításában is nagy segítség lehet.

– Az év végén adták át az M44-es újabb szakaszát. Miért tartja fontosnak a beruházást?

– A megye szempontjából újabb történelmi fejlesztésről van szó. Az Airbus és az esetlegesen megvalósuló kapcsolódó beruházások szempontjából ugyancsak elengedhetetlen az M44-es fejlesztése. Nem mellesleg például Gyuláról még biztonságosabban, gyakorlatilag egyetlen település érintése nélkül el lehet már jutni rövidebb idő alatt Budapestre.

– A választókerület városaiban is sok minden történt. Hogyan tekint vissza a mögöttünk hagyott időszakra?

– Sarkadon, Gyulához hasonlóan szintén nagyon szépen haladtak, haladnak a beruházások. Mintegy másfél milliárd forintból valósul meg iskolafejlesztés a városban, emellett közel egymilliárd forintból épülhet tanuszoda a településen. Bár korábbi esemény, de ha már az oktatást vesszük nagyító alá, érdemes megemlíteni, hogy 400 millió forintból épült bölcsőde a városban. A választókerületben rengeteg épületet korszerűsítettek az elmúlt időszakban, Sarkadon tavaly ilyen módon újult meg a járási hivatal, azt megelőzően pedig a polgármesteri hivatal. A munkálatok sokrétűségét mutatja, hogy öko- és aktív turisztikai fejlesztés is megvalósult korábban. Vésztőn ugyancsak sok beruházásra nyertek támogatást az iskolafejlesztéstől a tanuszodáig. Még korábban elkészült a Bagolyvár, amivel párhuzamosan Vésztő-Mágor is fejlődik, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő is megújult. Szeghalmon fontos célnak tekintem egy megfelelő piac létrehozását, kiépítését, korábban már több középület megújulhatott. Füzesgyarmaton bővült például a csapadékvíz-elvezető rendszer, azt megelőzően középületeket is korszerűsítettek, idén pedig mintegy 400 millió forintból megújul a városközpont. Eleken és Vésztőn a szociális intézményrendszerhez kapcsolódó beruházások is történtek. Előbbi városban a csapadékvíz-elvezető rendszer is megújult.

– Gyakran láthatjuk a Face­book-oldalán, hogy sokat látogat el a kistelepülésekre is. Miért fontos ez az ön számára, hogyan látja ezeknek a községeknek a helyzetét?

– Lényegesnek tartom, hogy a városok mellett a lehetőségeink szerint mindent megtegyünk a kistelepülések élhetősége, a népességmegtartás erősítése érdekében. A Magyar Falu Program erre kiváló lehetőséget nyújt, hiszen olyan beruházások valósulhattak, valósulhatnak meg, amelyek javítják a lakosság komfortérzetét. Mindez kiegészülve a falusi csokkal nagyon sokat jelent a fiatalok helyben tartása szempontjából. Aligha lehet felsorolni, mi minden történt a Magyar Falu Programban. Tarhoson például korszerű ravatalozó létesült, újabb orvosi eszközöket szereztek be, utak, járdák újultak meg több forrásból. Bélmegyerrel kapcsolatban fontos hír, hogy bár nem a Magyar Falu Programban, de 300 millió forintból történhet meg az iskola rekonstrukciója. Emellett még az idén elkezdődik a Bélmegyer–Mezőberény út fontos szakaszának rekonstrukciója. Okányban ugyancsak nagyon fontos események tanúi lehettünk a kö­zelmúltban. Több mint kétmilliárd forintból szennyvíz-beruházás valósult meg és tisztítótelep épült. Vágóhidat adtak át magánberuházásban, megújult a polgármesteri hivatal. Nagyon jó hír, hogy Körösújfaluban templom fog épülni a református egyház égisze alatt. Dobozon szintén középületek újulhattak meg. Több település tudott beszerezni falubuszt. Méhkeréken egyebek mellett piacteret adhattunk át tavaly, járdafelújítások és -építések is történtek. Érezhető, hogy mindenütt igyekeznek élni a pályázati támogatások adta esélyekkel.

Ezt várja a képviselő az új évtől – Vélhetően a következő hónapokat is alapvetően a járvány elleni védekezés határozza meg. A választókerületben újabb fejlesztések előkészítésén fogunk dolgozni, hiszen az élet, ahogy eddig, ezentúl sem állhat meg. A városokban, községekben élők számára a lehető legjobb életkörülményeket szeretnénk biztosítani.

Kapcsolódó cikkeink: