Diákokat keres fel a gádorosi sertéstenyésztő cég

Egy elveszett generáció nyomába eredt az agrárcég, a fiatal munkavállalókban látják a jövőt.

A sztereotípiák eloszlatása és az őszinte kommunikáció lehet az út a fiatalokhoz – vallja a gádorosi FirstFarms Hungary Kft. Mint fogalmaznak, komoly karrier, kimagasló fizetés és valódi életpályamodell várja a legtöbb modern mezőgazdasági vállalatnál a fiatalokat, így a sertéstartó cégnél is. A vállalkozás az iskolák felé nyit – sikerrel.

Milyen karrierre és jövőképre számíthat egy fiatal egy állattartó telepen? Mennyit lehet keresni? Milyen munkát kell végezni? Ezek azok a kérdések, amelyek a legtöbb fiatalban felmerülnek. A tévhitek és régmúlt képminták miatt pedig hamar elvész a lelkesedés, elcsendesedik a belső gyermek, aki szívesen segített még a nagyszülőknek a földeken és az állatok körül. A cégnél úgy vélik, elveszett egy generáció, mely tovább vinné a nagyszülői hagyatékot, a föld és az állatok szeretetét, s ezáltal a mezőgazdaságban hasznosítható tudás hiányszakmává vált.

A FirstFarms Hungary Kft. az innovatív, modern technológiás sertéstenyésztés zászlóvivője. A dán genetika első, magyarországi meghonosítójaként meghatározó szerepet vállal magára az ehhez a genetikához tartozó tartástechnológia oktatásában és terjesztésében.

– Folyamatosan keressük a lehetőségeket a fiatalokkal való kapcsolattartásra és a hiteles tájékoztatásra. A sztereotípiák eloszlatását és a mezőgazdaság által kínált változatos, értékteremtő életpályamodellek bemutatását rendkívül fontosnak tartjuk – hangsúlyozta Sarusi-Kis Tamás ügyvezető igazgató, aki elmondta, interaktív előadásokkal keresik fel a középiskolákat.

– A találkozáskor kiderül, a diákok nagyon alap és sokszor a régi mezőgazdasági termelést tükröző tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. E szakma iránti fogékonyságuk is alacsony. Ezért tartjuk fontosnak, hogy minden évben egyszer megkeressük a megye mezőgazdasági profilú iskoláit, és próbáljunk hozzájárulni a fiatalok pályaorientációjához azzal, hogy megmutatjuk, milyen is ma valójában egy komoly karriert kínáló termelési ágban dolgozni, főleg egy olyan régióban, amit az ország éléskamrájának is neveznek – mondta. A FirstFarms Hungary Kft. iskolai roadshow-jának számos pozitív hozadéka volt.

– Több száz, mezőgazdasági szakirányú iskolás diákkal tudtunk személyes kapcsolatot létesíteni, személyesen megválaszolni a kérdéseiket. A találkozásoknak köszönhetően megduplázódott az állattartás iránt érdeklődők száma a nyári diákmunka keretében. Egyik alkalmazottunk is a végzős diákok közül került ki. Nagyra értékeljük a megkeresett iskolák nyitottságát, segítőkészségét és támogatását. Ebben a tanévben a GFF Békési Szakképző Iskolában és Makón, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában jártunk.