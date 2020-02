Átgondolt fajtákkal tesznek a sikeres dinnyeszezonért

A dinnyések januárban több szakmai fórumot szerveztek. A medgyesegyházi és a környékbeli termelőket is várták egy ilyen találkozóra. Szó volt arról, 2020-ban hogyan tudják a jelenlétüket (újra) növelni az exportban; fajtaújdonságokról; technológiai fejlesztésekről; a dinnye növényvédelméről; a biológiailag lebomló sorköz-és talajtakaró fólia felhasználásának lehetőségeiről is.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete is folyamatosan tájékoztatja a termelőket a szezonkezdet előtt. Érdeklődésünkre elmondták: a piac beszűkült. Ha nem találnak valamilyen megoldást, a jelenlegi termésmennyiséget várhatóan nem lehet a belföldi piacokon levezetni. Ez komoly problémákat okozhat. Minden termelőnek azt javasolják, hogy először mérjék fel a saját piaci lehetőségüket s csak akkora területen, átgondolt fajtákkal álljanak neki a termelésnek.

A minőségi termeléssel lehet talpon maradni. Békésben Göcző Mátyás elnök a térségben arra figyelmeztette a termelőket, hogy nagy a helyiek felelőssége. Ők indulnak legkorábban – bár a régiós termőfelület csökkent – az itteni eladások nagyban befolyásolják a többi régió értékesítését. Például, ha éretlen dinnyéket szednek már az elején a pillanatnyi haszonszerzés érdekében, azzal elpártolnak a vevőik. Versenytársból pedig van bőven. Már a román és ukrán termelők is felzárkóznak. Ha édes, ha friss, ha lédús dinnyét kap a vásárló, visszatér újra és újra. A magnélküli/magszegény dinnyék is ígéretes jövő elé néznek, az egységes hússzerkezet jobb pulton tarthatóságot jelent: várható, hogy az arányuk 2020-ban is nő.

– Ez a téli időszak az átgondolt beszerzésről szól: a szakemberek ma már nem csak terméket, de tudást és egyéb kiegészítő szolgáltatást is nyújtanak a termelőknek, például piaci ismereteket, amelyek nagyban segíthetik a felkészülést és a fennmaradást. Javasoljuk mindenkinek, hogy vegyen részt a szakmai egyeztetéseken, mert nem csak a tőzeg, vetőmag, fólia, növényvédelem, egyéb segédeszközök megvásárlása a lényeg, hanem az az ismeret, vagy kapcsolati rendszer, amit ezeken a fórumokon szereznek – tette hozzá a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének a szóvivője.