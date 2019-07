A viharkárról is tárgyaltak az agrárszakemberek

A június 27-ei vihar miatt megnőtt a megyében az agrárkár- bejelentések száma, így az igénylések száma eléri a 700-at. Az őszi árpa betakarítása 45 százalékon áll Békésben, 4,5 tonna/hektár hozammal. Az őszi búza vágása is megkezdődött. Ezekről a témákról is szó esett Békéscsabán, a megyei aratási koordinációs bizottság hétfő délután ülésén.

Az őszi árpa hozamánál a tavaszi aszályos időjárás után meglepően jó visszajelzések érkeztek. Ezt megerősítette Barabás Béla, a megyei mezőgazdasági szövetség titkára is. Kitért arra, hogy elsősorban a durumbúzát aratják. Tájékoztatása alapján az őszi búza nem okoz olyan pozitív meglepetést, mint az őszi árpa, mert nagyon erős a gyomosodás és jelentős a fuzárium fertőzöttség. A búza betakarítása jelenleg két százalékon áll, a termésátlag 4,6 tonna/hektár. A rozs, tritikálé, tavaszi árpa, zab betakarítása még nem kezdődött el.

Gazsó Péter megyei főfalugazdász kitért arra, az őszi káposztarepce betakarítása vegyes képet mutat. A vetési szándék 25 ezer hektár volt, jelenleg azonban a terület nagysága alig több mint 13 ezer hektár. A tavaszi időjárás közrejátszott a terület csökkenésében. Barabás Béla hozzátette, a nagyüzemeknél előfordul 2,3-3,2 tonna/hektár terméshozam. Ez annak köszönhető, hogy a ki sem kelt és a gyengébb repcéket kitárcsázták, így csak a jobb állományú növény maradt a földeken. A repce aratása 25 százalékon áll 2,5 tonna/hektár hozammal. Magborsónál 15 százaléknál tartanak 2,1 tonna/hektár hozammal.

Tóth János, a Békéscsabai Járási Hivatal agrárügyi főosztályvezetője a viharkároknál kiemelte, ha a gazdálkodó a 15 százalékos hozamérték-csökkenést igazolni tudja, akkor részesülhet kárenyhítő juttatásban. Elhangzott, hogy a június 27-ei vihar pusztított Csanádapáca és Gerendás környékén is. Mezőberényben 4-5 cm átmérőjű jég esett, Gyulán is volt jég, de kisebb méretű.

– A jégkármérséklő-rendszer nem garantál teljes biztonságot, de amit lehetett, azt megtette – hangsúlyozta Gazsó Péter. Eloszlatta azt a tévhitet, hogy nem helyben hat a rendszer. Elmondta, 10×10 km-es négyzetrácsok sarokpontjain helyezték el a generátorokat. Ha egy adott településen jégverés történik, akkor nem biztos, hogy az a településen lévő generátorkezelő hibájából történt.

– Az Országos Meteorológiai Szolgálat saját, erre a célra kifejlesztett rendszere alapján tájékoztatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát – folytatta a megyei főfalugazdász. – A kamara továbbítja ezt a jelet a generátorkezelőknek mobiltelefonon keresztül. Amikor megkapták a jelet, akkor kell be-, illetve kikapcsolniuk a generátort. Továbbá a JÉGER-kezelőknek vissza is kell jelezniük, hogy megértették a jelzést. A generátor maga is visszajelez, hogy mennyi ideig működött. Békésben 63 generátort helyeztek el, ezekből 17 automata, 46 kézi vezérlésű.

Magyarné dr. Knap Diána, a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője kiemelte, a tavalyi évhez képest kevesebb gazdálkodót kell ellenőrizniük. A 2018. évi egységes kérelmek kifizetési határideje június 30-án lejárt, de még mindig vannak, olyanok, akik nem kapták meg a végkifizetésüket. Ezeket a kérelmeket egyedileg vizsgálják meg.