A tavaszi fagyok károsították Békés megye gyümölcsöseit

Az idei nem a pálinka éve. A nedű kevesebb és drágább alapanyagokból készülhet megyénkben is. A kereskedelmi és a bérfőzés is megsínyli a terméskiesést, amit elsősorban a tavaszi fagyok kártétele okoz szinte minden gyümölcsnél. A kajszibarack, a cseresznye, a meggy a legnagyobb vesztes, a szilva, a birsalma és a szőlő nyerő lehet, de ezekből sem lesz 50–70 százaléknál nagyobb hozam.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bejelentések alapján történt összesítése alapján az egész országra kiterjedő tavaszi fagyok május 22-éig 51 ezer hektár gyümölcsösben okoztak valamilyen mértékű kárt. Nem maradt ki ebből megyénk sem, bár vannak olyan térségek az országban, ahol nagyobb károkat okozott a mostoha időjárás.

Ifj. Nagy Árpád, a békéscsaba-mezőmegyeri Árpád Pálinka főzőmestere kiemelte, 25 éves pályafutása alatt ilyen gyenge gyümölcstermés, ami már látszik, illetve várható, nem fordult elő. Szamócából nem is főztek, főznek párlatot, ezen a héten kezdenek a szomolyai, fekete cseresznyével. Ez a fajta a pálinkafőzésre legideálisabb illatában, ízében, cukortartalmában. Ezt követi majd a meggy, de megyénkben ebből is kevesen főzetnek. A kajszibarack ugyanakkor az egyik slágergyümölcs a pálinka-előállításnál. Most azonban tragikus lesz a hozam. A főzőmester elmesélte, járt egy partnerüknél, akinek az 50 hektáros ültetvényén nem terem egy kosárnál több barackja.

– Kajsziból általában négyévente van rekordtermés, tavaly ez megvolt. Mi például akkor bevásároltunk ebből a gyümölcsből, és sok pálinkát főztünk belőle – ecsetelte a főzőmester. – Ha tudunk, idén is veszünk kajszit, de tartok tőle, hogy nagyon keveset találunk a piacon, és magas lesz az ára. Készletekkel azért is rendelkezünk, mert a koronavírus-járvány miatt jelentősen csökkent a forgalmunk. Bezártak az éttermek, szállodák, csak az online kereskedés működött. Most már érkeznek a rendelések, még azonban nem olyan mértékben, mint a vírus előtt. Budapest jelentős a felvevőpiacunk, de a külföldi turisták, akiknek kuriózum a magyar pálinka, még nem jönnek.

Visszatérve a gyümölcsökre, a szilvánál felemás a kép. A korai fajták nagyobb, a későbbiek kisebb kárt szenvedtek az időjárás következtében. Békésben szilvából főznek a legtöbben párlatot, mert a fekete, kemény, kötött talajok ennek a gyümölcsnek kedveznek a legjobban, és a rekkenő hőséget is szereti. Most viszont csak valamivel 50 százalék feletti termés várható. A körte, alma a vidékünkre kevésbé jellemző, a birsalma még jóval odébb van.

– Mivel minden gyümölcs károsodik a hozamot illetően, biztosan vegyes pálinkát főzetnek a legtöbben a szezonban – emelte ki ifj. Nagy Árpád. – Nem szerencsés ugyanakkor a cseresznyével megvárni a szilvát, mert az a cefre minőségének romlásához vezethet. Ami meglepetésgyümölcs lehet a pálinkánál, az a szőlő. A borászoknak is nagy a beragadt készletük, így minden bizonnyal a szőlőből több jelenik meg a főzdékben.