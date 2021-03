A programot búza mellett már pénzzel is támogatják

A gyűjtőpontok vezetői, a tótkomlósi malom tulajdonosa, a búza- és lisztadományok szállítói a tavalyihoz hasonlóan idén is szerepet vállalnak megyénkben a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban. A minap megválasztották az akció megyei nagykövetét Szebegyinszki Georgina dombiratosi gazdálkodó személyében.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke elmondta, a hosszú évek óta tartó odaadó és eredményes közös munka biztosíték a magyarok kenyere programmal kapcsolatos feladatok hasonló szintű elvégzésére. Bíznak abban, hogy az idei évben is elérik, sőt, akár meg is haladják a megyei gazdák által tavaly felajánlott 33 tonnás búzaadományt. Nagy megtiszteltetés volt a megye és gazdatársadalma számára, hogy a 2020-as országos búzaösszeöntés helyszínéül Szarvast választották.

– Örömteli és előremutató, hogy tavaly a jótékonysági célok megvalósítására mintegy 260 ezer forint érkezett országosan. Reméljük, hogy ez az adományozási forma idén még markánsabban jelenik meg a programban – hangsúlyozta dr. Kulcsár László. – A hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekeknek az alapvető táplálékon, a kenyéren kívül például informatikai eszközökre is szükségük van. A pandémia során kialakult veszélyhelyzet online oktatási formájában egyes családok számára elemi szükségletté vált ezen eszközök léte, beszerzése.

A megyei elnök kitért arra, a pénzadomány óriási előnye, hogy azon honfitársainknak is lehetőséget ad adományozásra, akik egyébként nem rendelkeznek kenyérgabonával, és nem áll módjukban ennek vásárlása sem. A pénzadomány – legyen az bármennyire csekély is – a program hasznos részévé válik. Nagyon előnyös a jótékonysági akció szempontjából az is, hogy 2021-ben lehetőség nyílik a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlására is. A Magyarok Kenyere Alapítvány bankszámlaszáma: 10300002 – 10623342 – 49020015.

Megyei nagykövetként szolgálja ezentúl a programot Szebegyinszki Georgina dombiratosi gazdálkodó. Elmondta, nagy megtiszteltetés, egyben feladat és felelősség is számára a megbízatás. Georgina közgazdászként diplomázott a Szent István Egyetemen, aztán saját családi gazdaságukban kezdte el megszerzett tudását kamatoztatni. 2012-ben édesapjától teljes mértékben átvette a gazdaság irányítását. Mintegy 850 hektáron végeznek szántóföldi növénytermesztést, amely mára a szolgáltatásokkal együtt meghaladja az 1000 hektárt.

Saját gazdaságuk fejlesztése mellett Békés megye agráriumának a fejlődése is szívügye. Nagyon sok szakmai eseményen vett részt, osztotta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. A környékbeli és távolabbi termelők egyaránt szívesen kérik ki véleményét, fogadják meg szakmai tanácsait.

– A társadalmi szerep- és felelősségvállalás, az elesettek iránti szolidaritás, a jótékonyság nagyon fontos része az életemnek – mondta.

– A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban ezért a kezdetektől részt veszek búzafelajánlásokkal. A környezetemben lévő termelőknek is igyekszem jó példát mutatni. Talán ez is hozzájárul, hogy Békés megyében évről évre emelkedik a felajánlott gabona mennyisége.

A gazdálkodás nála nemcsak életforma, ez az élete Szebegyinszki Georginát gazdálkodóként is megismerhettük. Elmondta, fő növényeik közé a búza, kukorica, napraforgó, repce tartozik. Saját gépparkkal rendelkeznek, és fejlesztésként szárítót is építettek. Kiváló adottságú, 38–40 aranykoronás földeken termelnek. Több beruházás már a fiatal gazda érdeme, mint ahogyan a föld jelenlegi hektárszáma, illetve a szolgáltatási tevékenység is. Georgina nem mellékesen a gépek szerelmese. Ha ideje engedi és egy-egy szituáció vagy munkaművelet szükségessé teszi, maga ül fel az óriási gépmonstrumokra. Terme­lésben elért eredményeik, átlagaik a térség viszonylatában is kimagaslók, ami a rendkívüli odafigyelésen és a magas fokú szakértelmen alapszik. Sikerének titka, hogy a közgazdaság és az agrárium termelési, gépészeti oldalával egyaránt tisztában van. Így összehangoltan tudja vezetni a gazdaságot. Számára a gazdálkodás nemcsak életforma, hanem ez az élete.