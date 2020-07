A gyümölcsök királyát kóstoltatták a csabai piacon

Hazánk dinnyenagyhatalom, ezen belül Békés megyében a legnagyobb a termesztési terület, csak Szabolcs-Szatmár vetekszik vele. A békési gyümölccsel kezdődik a szezon, ami azonban a szeszélyes időjárás miatt két hetet csúszott. Szerdán a csabai piacon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezésében a megyénkbeli görögdinnyét népszerűsítették, kóstoltatták.

Dr. Kulcsár László, a NAK megyei elnöke hangsúlyozta, idén is a hazai dinnye fogyasztása mellett kampányolnak, és segítik a megyei termesztőit.

– Az időjárás nem kedvezett a termelőknek, ugyanakkor keményen dacoltak minden külső körülménnyel, hogy a vásárlók kiváló helyi áruhoz jussanak – emelte ki az elnök a sajtótájékoztatón. – A dinnye az előállítását tekintve zöldség, de a fogyasztásnál már a gyümölcs kategóriába tartozik. Mégpedig ez a gyümölcsök királya, ez a medgyesegyházi fesztiválon is mindig megerősítést nyert.

Dr. Kulcsár László kitért arra, a gazdák szakmai tudása, a talajadottság, a kedvező klíma is hozzájárul, hogy kiváló ízű, aromájú dinnyéhez juthat hozzá a lakosság. Az évi átlagfogyasztás 12–13 kiló körül alakul, ezt kellene feljebb tornázni. Azért is, mert egészséges, csodálatos beltartalmú gyümölcsről van szó. Az elnök hozzátette, mostanában sokan a kisebb, hűtőben jobban elférő dinnyét veszik. Mivel naponta friss árut hoznak a termelők, és kelendő is a portékájuk, a nagyobb, félbe vagy negyedére vágott, szépen csomagolt gyümölcsök iránt is élénk a kereslet. Az pedig jóleső érzés, ha a vásárlók a biztonság kedvéért rákérdeznek: Ugye, ez Békés megyei dinnye?

Dr. Mártonffy Béla, a NAK Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának vezetője elmondta, a dinnye a meggyhez és a paprikához hasonlóan Magyarországhoz kötődik, és a Békés megyei gyümölcs külföldön is keresett. A fő exportpiacok közé tartozik Csehország, Szlovákia, Lengyelország, hasonlóan a skandináv és a balti államokhoz. Idén a tavalyinál mintegy 500 hektárral kisebb területen, 3500 hektáron termett dinnye hazánkban. Ez főként azért történt, mert a múlt évben az augusztus és a szeptember eleje már nem kedvezett a vásárlásnak. Ahogy az osztályvezető fogalmazott, ennek a gyümölcsnek nemcsak az éréséhez, hanem a fogyasztásához is szükség van a meleg időre.

Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke kiemelte, a gazdák belevágtak a termesztésbe a koronavírus-járvány megjelenésekor is, pedig akkor még bizonytalan volt, hogyan értékesítenek majd. Az áprilisi, májusi fagyok megtizedelték az ültetvényeket, a júniusi özönvizek szintén ártottak a növénynek. Mindezek ellenére a piacokon bőven van ízletes, hazai dinnye.

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, a dinnyének a közétkeztetésben is nagy a szerepe, mert rengeteg benne a vitamin, az ásványi anyag. Emellett éttermekben, szállodákban egy-egy szelet dinnyén kívül a különböző dinnyés koktélok is népszerűek.