A gazdaságvédelmi program térségünkben is komoly segítség

A Békés megyei településeken úgy vélik, hogy a kormány gazdaságvédelmi programja segítheti a munkahelyek megőrzését. Az önkormányzatok, a városok, a községek vezetői is folyamatosan dolgoznak a munkahelyek védelmén, azok megsegítésén, akik a kialakult helyzet miatt elveszítették állásukat.

Csabán folyamatosan tartják a kapcsolatot

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere szerint a kormány ötpilléres gazdaságvédelmi programja a megyeszékhelyen is segítheti a munkahelyek megőrzését.

– Mindannyiunk számára lényeges, hogy azok, akik a járványhelyzet miatt elveszítették vagy elveszítik állásukat, a lehető leggyorsabban új munkahelyekhez jussanak. Ebben jelentős segítséget nyújthat a program második pontja – fogalmazott a városvezető, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot Békéscsaba nagyvállalataival. Ezek a cégek több ezer ember megélhetését biztosítják, az önkormányzat számára pedig jelentős adóbevételeket termelnek.

– Rendszeresen tartunk online konferenciákat, ahol a vállalatok vezetői megosztják egymással és velem a tapasztalataikat. Tájékoztatásuk szerint a gépipari ágazatban a veszélyhelyzet hatására jelentősen csökkentek a megrendelések, ami hatással van a gazdasági helyzetükre is – mondta. – A cégek vezetői arra törekednek, hogy dolgozóikat megtartsák. Ennek érdekében különböző intézkedéseket hoztak. Sok esetben alkalmazták már a részmunkaidős foglalkoztatást arányos bércsökkentéssel. Egy-, kettő-, háromhetes leállások is előfordulnak, ebben az időszakban a dolgozók szabadságon vannak. Komoly leépítésről egyelőre nem tudok – tette hozzá Szarvas Péter.

Hangsúlyozta, az önkormányzati intézmények esetében is kiemelten fontosnak tartják a munkahelyek megőrzését. Elbocsátások eddig nem történtek. Folyamatosan elemzik az önkormányzat idei évi költségvetésére gyakorolt hatásokat. Előfordulhat, a járvány elhúzódása esetén rendkívüli intézkedéseket is tenni kell, hogy megtartsák a pénzügyi egyensúlyt.

Gyulán segítenek a bajbajutottakon

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere inspirálónak tartja az öt pillérre támaszkodó gazdaságvédelmi programot. Mint kiemelte, abból világosan kitűnik, hogy a tervek középpontjában az ember áll.

– Az első pont a munkahelymegőrzés, amely sok gyulait érint – tette hozzá a településvezető. – Szomorú tény, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet kezdete óta sokan vesztették el a munkahelyüket városunkban is, ezért különösen fontos számukra és mindannyiunk számára, a második programpont, a munkahelyteremtés.

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a harmadik programelem is nagyon értékes lehet Gyula számára, hiszen az azokat a kiemelt ágazatokat jelöli meg, amelyeket a kormány a közeljövőben kiemelten támogat; ezek között szerepel a turizmus, az élelmiszeripar, az egészségipar és az építőipar.

– Ezek városunk meghatározó gazdasági ágazatai közé tartoznak, több ezer embernek adnak munkát, megélhetést, a közösség számára pedig adóbevételeket biztosítanak – húzta alá dr. Görgényi Ernő.

Külön kitért arra, hogy a negyedik programpont keretében a vállalatok finanszírozására lesznek új lehetőségek. Az ötödik program célja pedig a családok és a nyugdíjasok védelme.

– A koronavírus-járvány miatt bekövetkezett gazdasági válság súlyosan érinti önkormányzatunkat is – ecsetelte. – Jelentősen csökken a bevételünk. Munkatársainkkal az eddig meghozott, a járvány elleni küzdelmet szolgáló intézkedéseink mellett a város költségvetésének áttervezésén is dolgozunk. A költségvetés átdolgozásának vezérlő elve az, hogy ebben a helyzetben is az ember az első. Ennek megfelelően a megmaradó pénzügyi források felhasználásánál elsőbbséget élvez az önkormányzat intézményeinél és cégeinél foglalkoztatott emberek munkahelyének védelme, és a munkahelyük elvesztése miatt bajba került polgárok támogatása. Minden olyan kiadásról le kell mondanunk, amely nem a munkahelyek megőrzését, a bajba került emberek megsegítését szolgálja és elhalasztható, vagy a jelen helyzetben nélkülözhető. A járvány egyszer véget ér, és városunk virágzó gazdasági és kulturális élete újraindul majd! Ezért dolgozunk ma is. Korábban már a mikro-, kis- és középvállalkozások érdekében az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díját lecsökkentettük Gyulán, és a csökkentett díj befizetésének halasztására is lehetőség van.

