A fóliás hazai zöldséget veszi a többség

A Békésben előállított fóliás paprikát és paradicsomot sokan keresik, a gyümölcsöknél az alma vezet, de már ott áll mögötte szorosan a mandarin és a narancs.

Még egy hetünk van az idei szezonból, aztán legközelebb jövő áprilisban lesz fehér paprikánk – hangsúlyozta Metz Tamás gyulai őstermelő. Elmondta, csak ennél rosszabb évük ne legyen.

Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője kiemelte, a krumpli ára az elmúlt napokban emelkedett. Egyre inkább érződik, hogy megyénkben visszaesett a termesztés. Ezzel egyidejűleg Szeged környékén, például Domaszéken harminc százalékkal nőtt a burgonyatermelés.

– Az EU-ban évente átlagosan mintegy 53 millió tonna burgonyát takarítanak be – mondta dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

– Németország a legnagyobb termesztő, általában 10–12 millió tonnával áll az élen. Kamaránk kezdeményezésére is növekszik itthon az öntözhető terület, de emellett fontos minél szárazságtűrőbb fajtákat kitenyészteni.

– A gondos gazdák által nagyon szép lila és fejes káposztákhoz juthatnak a vásárlók – ecsetelte Gulyás Tamás. – Csanádapácai és dobozi kertészektől is kiváló portékát kaptak a kereskedők. A lila káposztát a Csabai Kolbászfesztiválon a disznótorost árusítók keresték leginkább köretnek, de most sokat vittek Márton-napi összejövetelekre is.



Gulyás Tamás kitért arra, egyelőre Görögországból érkezik a késő ősz és a tél kedvence, a narancs és a mandarin, Törökországból főként az utóbbi déligyümölcsöt hozzák be. A narancs ára már megfizethető, a mandariné egy-két hét múlva még olcsóbb lesz az olasz dömpingnek köszönhetően. A banán és a citrom ára nemigen változik, hiszen ezek már egész éves déligyümölcsnek számítanak. A citromot többnyire nyáron frissítőkbe, az év bármely szakában koktélokba használják. Egyre többen keresik az egészség megőrzését segítő, jótékony hatású zöldségeket, gyümölcsöket, például a gyömbért, a csicsókát, a gránátalmát.