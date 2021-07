A finn módszerrel kátyúznak Köröstarcsán

Finn aszfalttal kezdődött meg a település számos részét érintő kátyúzási program Köröstarcsán a közelmúltban. A technológia segítségével a legnagyobb mélyedések megfelelő módon javíthatók, és a munkálatokat kézi erővel is elvégezhetik az érintettek.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

A finn aszfalttal történő kátyúzás számos előnnyel bír egy olyan településen, mint a miénk – fogalmazott hírportálunknak a helyszínen Lipcsei Zoltán polgármester.

– Egyrészt kézi erővel megoldjuk a munkát, amit így hozzá tudunk rendelni a közfoglalkoztatáshoz. A technológia rugalmasságot és gyorsaságot is biztosít a javításokhoz, hiszen az alapanyagot munkatársaink felpakolják egy gépkocsi platójára, és már indulhatnak is az érintett utcába. A legfontosabb kátyúzásokat ilyen módon bárhol elvégezhetjük, még ha természetesen azzal is tisztában kell lenni, hogy a legjobb, legtökéletesebb megoldás a teljes aszfaltozás lenne. Utóbbi célra a közelmúltban is nyertünk 20 millió forintos pályázati forrást, ahogy minden évben kapunk támogatást, de ahhoz, hogy az egész településen valamennyi szükséges aszfaltozási munkát elvégezhessük, 800 millió és egymilliárd forint közötti összegre lenne szükség. Természetesen ekkora forrás jelenleg nem áll a rendelkezésünkre, de addig is mindent meg kell tennünk a biztonságos helyi közlekedés érdekében.

A polgármester hírportálunknak hangsúlyozta, Kopányi Ferenc munkavezető irányítása mellett egy nagyon jó csapat állt össze, amely rendkívül hatékonyan végzi el az ütemterv szerint előírt kátyúzási feladatokat.

– Ár-érték arányban jelenleg a finn aszfaltos technológiát tartjuk a legjobb módszernek, és úgy tervezzük, hogy a következő időszakban mintegy hetven nagy és számos kisebb kátyú javítására lesz lehetőség. A legnagyobb mélyedéseket, a legveszélyesebb részeket helyrehozzuk

– tette hozzá Lipcsei Zoltán.

Mint elmondta, a lakossággal folyamatosan tartják a kapcsolatot, igyekeznek amilyen gyorsan csak lehet reagálni a megkeresésekre, észrevételekre. Felvetésünkre hangsúlyozta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol eddig dolgoztak, jól sikerült a munka, mind az érintett településrészeken élők, mind a közlekedők egyaránt jól fogadták a javítást.

Kapcsolódó cikkünk: