Visszaesett az autószerelő műhelyek forgalma is

A tavaszi gumiabroncscserék megszokott ütemét is alaposan felülírja a koronavírus, szinte csak sürgősségi javításokkal mennek szervizbe az autótulajdonosok.

A szektor egyik meghatározó vállalata, az Abroncs Kereskedőház Kft. (AKH) szervizeinél az elmúlt hetek forgalmában éves alapon 50-60 százalékos visszaesést tapasztaltak – számolt be a Világgazdaság.

Pollák Péter, az AKH vezérigazgató-helyettese a lapnak hangsúlyozta:

még nem kezdődött meg az általában márciustól májusig tartó tavaszi cseredömping.

Ez főként a kijárási korlátozásnak tudható be, de a márciusi havazás is hozzájárult az eltolódáshoz.

Kiemelte: a járványhelyzet miatt fokozottan figyelnek a higiéniára, például csak ügyfelek állhatnak be a műhelyekbe, a szerelők nem szállhatnak be az autókba, egyszerre legfeljebb hárman tartózkodhatnak az ügyféltérben, de a bankkártyaterminálokat is folyamatosan fertőtlenítik. Az AKH szervizei 15 óráig vannak nyitva, és a délelőtt a forgalmasabb, holott tavaly ilyenkor minden hétköznap 18 óráig folyamatos telt házzal működtek.

Pollák Péter megerősítette, hogy

a kijárási korlátozás miatt az emberek az autóikat sem igazán használják, a gumicsere mellett a műszaki vizsgákat is halasztják.

A vállalat a 300 dolgozójából egyet sem bocsátott el, csökkentett nyitvatartással, szabadságolással vészelik át a nehéz időszakot.

A járványhelyzet inkább a kisebb műhelyeknek nagy érvágás.

Ladányi László, a Varázs Garázs ügyvezetője és tulajdonosa azt mondta a Világgazdaságnak, hogy

a tavaly tavaszi forgalomhoz képest az elmúlt hetekben 80-90 százalékos volt a visszaesés.

Azt tapasztalják, hogy szinte csak sürgősségi javításokkal jönnek az autótulajdonosok.

A nyári gumi cseréjének elmaradása – ellentétben a télivel – nem jár balesetveszéllyel, viszont a forró aszfalton tönkremegy az abroncs, ezért a következő télen már nem lehet biztonsággal használni. De amíg az átlaghőmérséklet 15 fok alatt van, nem áll fenn ez a kockázat – írja a portál.